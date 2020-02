Oscar 2020: Laura Dern vince come Miglior attrice non protagonista

Laura Dern si è aggiudicata il premio come Miglior attrice non protagonista agli Oscar 2020 per Storia di un matrimonio. L’attrice ha ringraziato le sue “sorelle” di nomination, oltre al regista e al cast del suo film. Laura Dern ha inoltre dedicato in modo meraviglioso il suo premio alla mamma, Diane Ladd.

And the Oscar for Best Supporting Actress goes to… Laura Dern! https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/nByS8gY6jI — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Figlia d’arte, i genitori sono entrambi attori simboli del cinema americano degli anni ’70, Laura Dern ha detto: “Qualcuno dice che non bisognerebbe mai incontrare i propri eroi. Io non la vedo così, anzi sono fortunata perché il mio eroe è mia mamma.” Dalla platea Diane Ladd, che ha accompagnato la figlia durante la serata, era infatti visibilmente emozionata.

Laura Dern ha vinto la sua prima statuetta in un’edizione, questa degli Oscar 2020, in cui era davvero difficile scegliere tra “la più brava”. Tuttavia è giusto che a questa fantastica attrice sia stata riconosciuto l’impegno nel cinema dopo così tanti anni. Dunque, secondo noi, un Oscar super meritato.

Dopo anni lontana dalle grandi produzioni, Laura Dern è tornata alla ribalta grazie a Twin Peaks – Il ritorno nel 2017 e a Big Little Lies, oltre al ritorno al cinema con Star Wars e altri ruoli importanti per il grande schermo.

Insieme a lei erano nominate anche altre grandi attrici Kathy Bates – Richard Jewell, Scarlett Johansson – Jojo Rabbit, Florence Pugh – Piccole Donne e Margot Robbie – Bombshell.

