Parasite è il grande trionfatore degli Oscar 2020. Il film di Bong Joon-ho è l’outsider che ha battuto tutti i grandi del cinema americano e si è portato a casa ben quattro statuette, scrivendo un pezzo di storia diventando il primo film non in inglese ad aggiudicarsi il premio come Miglior Film.

Come vedere Parasite in Italia:

Parasite, nonostante avesse vinto la Palma D’Oro a Cannes, in Italia ha avuto una piccola distribuzione ed è uscito nelle sale il 7 novembre 2019 ed è possibile che molti di voi non l’abbiano visto. Per fortuna, però, proprio sulla scia delle tante nomination ricevute agli Oscar (che ora si sono trasformate in premi), Two Academy ha deciso di riportalo al cinema in Italia a partire dal 6 Febbraio, quindi nei prossimi giorni sarà possibile vederlo in molti cinema in giro per l’Italia, tra i qualo anche le grandi catene The Space e Uci Cinemas.

La trama del film:

La famiglia Kim, composta da padre, madre e due figli, un ragazzo e una ragazza, vive in condizioni di semi-indigenza in un piccolissimo seminterrato. Tra un lavoretto e l’altro la famiglia cerca di sbarcare il lunario come meglio può, dimostrando sempre e comunque grande amore reciproco.

Tutto cambia quando il figlio, Ki-woo, ha l’opportunità di impartire lezioni private di inglese alla figlia di una ricca famiglia, i Park, falsificando però tutti i propri documenti. Un’occasione che scatena una reazione a catena di eventi che porterà i Kim a insidiarsi sempre più in profondità nella vita dei Park.

Acuta e cruda riflessione sulla povertà e sui limiti che si è disposti a oltrepassare, Parasite è già un classico del cinema contemporaneo.

Trailer di Parasite: