Parasite si è aggiudicato il premio come Miglior film agli Oscar 2020. E’ stata una grande serata per il film sud coreano che si è portato a casa in tutto ben quattro Oscar: Miglior film, Miglior sceneggiatura originale, Miglior film internazionale e Miglior regista per Bong Joon-Ho.

Scopri qui tutti i vincitori degli Oscar 2020!

“Non ho parole, non ci saremmo mai immaginati che sarebbe accaduto tutto questo” ha detto al produttrice incredula. Parasite, infatti, è il primo film non in inglese nella storia a vincere nella categoria Miglior film, un risultato davvero storico.

“I feel like a very opportune moment in history is happening right now.” -- #Parasite producer Kwak Sin-ae accepts the first-ever Academy Award for Best Picture for a film not in English #Oscars pic.twitter.com/LFUeqdS6fy — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

Ecco tutti i film che erano nominati in questa categoria agli Oscar 2020:

Ford VS Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Tram di Parasite:

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

Parasite [Official Trailer] – In Theaters October 11, 2019

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.