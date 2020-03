Nyv di Amici 19 si rifiuta di fare lezione, che succede? (VIDEO)

Durante l’appuntamento andato in onda oggi di Amici 19, la cantante Nyv si rifiuta di andare a lezione. Cosa sta succedendo?

Quando oggi arriva, anche per lei, il momento di presentarsi in sala prove, Nyv rimane seduta sul divano intenta a fare qualcosa al pc. La produzione la chiama, dunque, per invitarla a a prepararsi per la quinta puntata. Ma la ragazza risponde: “Io lezione non la faccio”.

Così, subito dopo, la vocal coach Raffaella Misiti comunica a Giulia che siccome la cantante di Padre non si è presentata, lei avrà più tempo per prepararsi. Giulia e Gaia seguono una lezione extra con le coach Raffaella ed Emanuela. Quest’ultima spiega cosa gli anni ’60 e ’70 hanno rappresentato per la storia della musica.

Li definisce anni all’insegna del coraggio, quelli di Mina e Mogol, artisti che sono riusciti a portare avanti la propria identità nonostante le critiche. Quello stesso coraggio che anche loro due dovrebbero dimostrare, pur conservando la capacità di accettare i consigli.

Cosa è successo a Nyv nei giorni precedenti

Tornando alla cantante, per ora non possiamo sapere perché si è rifiutata di fare lezione. Ma senza dubbio un motivo dev’esserci. Quale sia stata la causa scatenante di questo gesto lo scopriremo probabilmente durante l’appuntamento di oggi su Canale 5.

La cantante, di recente, ha ricevuto dei commenti positivi da parte dei professori, a parte Rudy Zerbi che l’ha definita altalenante. Anna Pettinelli in particolare, dopo la quarta puntata, ha detto che lei e Gaia sono entrambe a fuoco, cioè con una dimensione artistica ben definita.

La stessa Nyv non ha voluto esprimersi su chi, secondo lei, arriverà in finale. E questo per il timore di ferire “qualcuno” che forse è Giulia. Non è la prima volta che la cantante ha un momento di ribellione ma quello che è accaduto oggi è, per il momento, inspiegabile.