Ariana Grande: ecco chi è Dalton Gomez, nuova fiamma della cantante

Qualche tempo fa Ariana Grande era stata avvistata scambiarsi tenere effusioni con un ragazzo sconosciuto. Adesso, sappiamo qualcosa di più su questo uomo del mistero.

Secondo quanto riportato da TMZ si tratta di Dalton Gomez, un agente immobiliare con il quale la ragazza sta praticamente convivendo in questi giorni di quarantena a casa. I due si vedrebbero ormai da diversi mesi e hanno deciso di trascorrere ancora più tempo insieme. Tutto è iniziato qualche mese fa dopo che la cantante di Thank U Next era stata avvistata in un ristorante a scambiarsi tenere effusioni con un ragazzo non ben identificato. Dal momento in cui il suo nome è stato collegato a quello dell’ex stellina di Nickelodeon, Dalton ha reso privato il suo profilo su Instagram.

Se vi chiedete come i due si sono conosciuti, anche se non ci sono informazioni concrete, quello che sappiamo è che Dalton lavora per una nota Agenzia immobiliare che tratta con tantissime celebrità. Non è da escludere che Ari e Dalton si siano conosciuti proprio per il lavoro del ragazzo e di lì abbiano approfondito il loro rapporto.

Ari come tutti noi si trova in casa in quarantena ma non per questo ha smesso di fare musica. Anzi si sta preparando a un nuovo ritorno.