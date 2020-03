Amici 19: finale a rischio per Giulia Molino?

Durante la puntata di Amici 19 appena andata in onda su Canale 5 abbiamo visto la cantante Giulia Molino particolarmente provata. A scatenare il suo sfogo è il commento di Anna Pettinelli alle sue esibizioni di venerdì scorso.





A dire il vero, Giulia era già preoccupata di non riuscire ad arrivare in finale. Ma quando poi arrivano i commenti dei professori la cantante cede completamente allo sconforto. Secondo Stash, nella comparata con Gaia è stata davvero perfetta ma questo a differenza delle altre esibizioni. Secondo la Pettinelli, invece, la cantante non è affatto a fuoco. Secondo lei usa troppa voce fino ad urlare e a tratti è addirittura fastisiosa! A differenza di Nyv e di Gaia, lei non avrebbe dunque trovato la sua dimensione e rischierebbe di lasciare Amici per questo motivo. Inutile dire che Giulia la prende malissimo e si ritrae al tentativo di Gaia di consolarla.

La cantante corre in bagno piangendo disperata, anche se subito dopo sembra ritornare in sé e raggiunge gli altri ragazzi, rimasti seduti sul divano. Con loro, esterna tutto il suo dispiacere per le affermazioni dell’insegnante, costernata dal fatto che ad oggi critichi ancora il suo modo di cantare. Giulia non ha altro modo per potersi esprimere se non quello in cui ha sempre fatto, ovvero cantare in maniera viscerale. Si stupisce come i professori sottolineino questo dettaglio proprio ora che è a un passo dalla semifinale.

La ragazza sente nuovamente la necessità di allontanarsi e questa volta è raggiunta da Nyv. Giulia proprio non riesce a comprendere come mai i suoi punti di forza siano improvvisamente diventati il motivo per cui dovrebbe tornare a casa. L’altra cantante prova a farle capire che tante persone la stanno apprezzando e probabilmente stanno cantando le sue canzoni.