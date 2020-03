High School Musical The series: audio, testo e traduzione di A Billion Sorrys

A Billion Sorrys è una delle canzoni originali della canzoni di High School Musical The series (trova i testi qui). Matt Cornett è l’interprete di questo brano. Ecco audio, testo e traduzione!

Testo a Billion Sorrys di High School Musical The series

Before you go and make that face you make when you’re mad at me

So mad at me

Let me say it’s not my place going through your voicemail

And your history

And if this were a TV show you know I’d have to go and plead insanity

‘Cause the lyin’ and spyin’ and pryin’ isn’t really my personality

I’m an idiot for taking your phone

This is my fault, my bad

If I said a million sorrys

How about a billion sorrys?

Ooh

You shine just like the stars

And I’m not even a night light

‘Cause what I did wasn’t so bright

I’m really sorry

Girl

Girl

You know I was scared that this would end

That’s why I checked your DMs

This has been so hard for me, keeping this secret from you and our friends

Ugh, but given the chance, I would definitely do it again

No, wait that’s not right

I mean that I wouldn’t do it again

This is my fault, my bad

If I said a million sorrys

How about a billion sorrys?

Ooh

Can’t we just start again?

Once upon a time I’m sorry

Nothing else to rhyme with sorry

Traduzione

Prima che tu vada e faccia quella faccia di quando sei arrabbia con me

Così arrabbiata

Lasciamo dire che il mio posto non è quello di una voce nella tua segreteria

nella tua storia

E se questa fosse una serie televisiva dovrei andare e dichiararmi pazzo

perchè mentire, spiare, ficcanasare non fanno parte della mia personalità

Sono stato un’idiota ad aver preso il tuo cellulare

è colpa mia, solo mia

se ti dicessi scusa un milione di volte

oppure un miliardo di scuse?

Brilli come le stelle

e io non sono nemmeno un lumino notturno

perchè ciò che ho fatto non è stato brillante

mi dispiace davvero

Ragazza, ragazza

Sai, ero spaventato che potesse essere finita

Ecco perchè ho controllato i tuoi messaggi

è stata dura tenere il segreto con te e con i nostri amici

se ne avessi la possibilità lo rifarei

no scusa ho sbagliato intendevo non lo farei di nuovo

è colpa mia, solo mia

se ti dicessi scusa un milione di volte

oppure un miliardo di scuse?

Non possiamo solo ricominciare

C’era una volta e mi dispiace

Nient’altro fa rima con mi dispiace