Amici 19: chi è la nuova vocal coach Emanuela Cortesi

Quest’anno nella scuola di Amici c’è una nuova vocal coach, stiamo parlando della bravissima Emanuela Cortesi. Con una straordinaria empatia, la professionista sta aiutando i ragazzi a tirare fuori il meglio di sé. Nelle ultime settimane, in particolare, Emanuela è diventata una delle protagoniste della scuola attirando l’attenzione grazie alle sue originali lezioni.

La vocal coach si sta concentrando su quei cantanti non ancora ammessi al serale, aiutandoli a gestire e a trasformare le loro emozioni in un vero e proprio strumento della loro arte, forse ancora un po’ acerba. I suoi metodi poco convenzionali e la sua incredibile simpatia, uniti alla sua competenza, non possono fare a meno di incuriosirci. Ma chi è Emanuela Cortesi?

Nata a Fusignano nel 1958, prima di diventare vocal coach nella scuola di Amici ha alle spalle una carriera da cantante. Debutta a soli undici anni con il brano La mia nonnina per poi approdare al Festival di Castrocaro, vincendo, nel 1973. L’ anno seguente arriva a Sanremo classificandosi al quinto posto con Il mio volo bianco. Dopo il promettente avvio abbandona la carriera di solista, per dedicarsi a quella di compositrice e corista.

Collabora dunque con il gruppo Equipe 84 e contribuisce alla colonna sonora di due film d’animazione della Disney, Pocahontas e Hercules. Come corista, partecipa al tour mondiale di Laura Pausini e a quello di Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori. Lo scorso anno, sempre in qualità di vocalist, partecipa al varietà di Canale 5 Adrian Live – Questa è la storia. Qui trovate il profilo Facebook dell’insegnante di canto Emanuela Cortesi.