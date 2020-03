Nyv di Amici 19: “Avevo bisogno di scrivere le mie idee”

Nyv, cantante di Amici 19, è tornata in sala prove dopo che per diversi giorni ha rifiutato di fare lezione. La cantante spiega finalmente il motivo per cui si è assentata dalle esercitazioni previste per la quinta puntata, in onda domani sera su Canale 5.

La ragazza torna dunque a lezione con la vocal coach Emanuela che ormai cominciava a preoccuparsi per le sue diverse assenze. Una volta in sala prove, Nyv spiega il motivo di questa sua decisione: “Avevo bisogno di buttare fuori delle idee con il computer, ho scritto cose”. La ragazza spiega, inoltre, che avrebbe voluto esternare i suoi pensieri ma temeva di appesantire troppo la lezione con i suoi discorsi, finendo comunque per non cantare affatto.

Il consiglio della vocal coach per Nyv: cantare con coraggio

La professionista è ovviamente molto contenta di rivederla di nuovo intenzionata a riprendere in mano la sua preparazione. Così, la cantante comincia ad esercitarsi sui suoi inediti Banlieu e Personne. Subito dopo aver iniziato, però, Nyv si interrompe. Ancora una volta ci sono problemi con l’interpretazione. Emanuela la sprona a cantare con più convinzione, non importa se con gli occhi chiusi o meno. Sono canzoni, queste, che hanno un loro peso e vanno eseguite con coraggio, altrimenti nessuno potrà afferrare il loro significato.

Più tardi, Nyv è con Gaia che si sfoga sulle sue insicurezze. La ragazza si dimostra, come sempre, molto brava nel comprendere gli altri e a immedesimarsi nei loro problemi. Per questo motivo, con brani come Blues d’alcool (che parla d’alcolismo) lei vuole far capire alle persone di sentire il loro dolore, che in questo caso è alle base della loro dipendenza. È questo il modo in cui lei interpreta le canzoni ed è anche il motivo per cui tiene sempre gli occhi chiusi mentre canta.