Jojo posticipa il Good To Know Tour per l’emergenza Coronavirus

Nulla da fare anche per il tour di Jojo. Il suo Good To Know Tour è stato posticipato a data da destinarsi. Ad annunciarlo è stata la cantante direttamente attraverso i suoi profili social. La scelta è stata dettata dall’attuale situazione in cui si trova tutto il mondo e anche perché il tour americano sarebbe dovuto partire verso la fine di aprile.

La scelta dovrebbe interessare tutto il tour e non solo quello in America. La cantante di Man sarebbe dovuta arrivare in Europa a partire dal mese di settembre, ma viste le stringenti politiche di sicurezza di molti paesi è probabile che l’intero tour sia posticipato al prossimo anno. Non ci sono però ancora conferme ufficiali sullo slittamento anche delle date europee.

Le parole di Jojo

Per tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per il mio imminente Good To Know Tour, non ho altre possibilità che dirvi che abbiamo deciso di posticipare il tour. Volevamo essere ottimisti sulla situazione ma non ci sembra possibile mantenere le stesse date con le condizioni in cui stiamo vivendo. Il mio team sta lavorando per avere delle date ufficiali da bloccare e tornare da voi al più presto con nuove date

La cantante ha una data prevista in Italia per il 17 settembre, a Milano alla Santeria Toscana. Non è chiaro se la data manterrà il suo piano originario e se l’intero tour sarà posticipato. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno ulteriori informazioni a riguardo.