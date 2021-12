Natale 2021: i classici e i live action Disney in onda in tv

Come ogni Natale non possono di certo mancare i film Disney da guardare con tutta la famiglia e anche il Natale 2021 non è da meno. Anche se ormai gli abbonati alla piattaforme possono guardarsi di tutto ogni volta che vogliono può essere bello accendere la tv e trovare qualcosa di bello.

La selezione è per tutti i gusti tra grandi classici Disney del passato e nuovi adattamenti in live action.

Questo il calendario dei film che andranno in onda durante le vacanze di Natale 2021

Lunedì 27 dicembre 2021 – alle 21.25 Cenerentola (live action) su Rai 1

Mercoledì 29 dicembre 2021 – alle 21.25 La Bella e la Bestia (live action) su Rai 1

Venerdì 31 dicembre 2021 – alle 15.50 Into the woods su Italia 1 e alle 21.20 Gli Aristogatti su Rai 2

Mercoledì 5 gennaio 2022 – alle 21.25 Il ritorno di Mary Poppins su Rai 1

Giovedì 6 gennaio 2022 – alle 21.25 Alla ricerca di Dory su Rai 2

Come detto in capo all’articolo, nel caso in cui vi perdeste qualcosa potete sempre recuperare questi e altri titoli in streaming su Disney+.

Vi ricordiamo inoltre che Encanto, il nuovo classico firmato Disney, è disponibile dal 24 dicembre anche in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati.

Nei prossimi tempi non mancheranno le novità grazie a tanti titoli che usciranno nel corso del 2022. Tra questi vi sono La Sirenetta, Pinocchio, Peter Pan & Wendy, Come d’incanto, Biancaneve, ma anche Hercules e Il gobbo di Notre Dame.