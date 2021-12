Aline – La voce dell’amore: il trailer del film ispirato alla vita di Céline Dion

Ecco il trailer di Aline – La voce dell’amore, il film ispirato alla vita della star mondiale Céline Dion. Dopo il debutto internazionale Fuori Concorso al 74. Festival di Cannes e dopo il passaggio in chiusura al 39. Torino Film Festival, il film diretto e interpretato da Valérie Lemercier, Aline – La voce dell’amore, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 gennaio 2022, distribuito da Universal Pictures e Lucky Red.

Aline – La voce dell’amore è stato già campione di incassi in Francia, con oltre un milione di biglietti venduti al botteghino.

Guarda il trailer del film

La trama del film

La protagonista della storia è Aline, nata con il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, si prefigge un unico scopo: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall’esperienza e poi dall’amore crescente di Guy-Claude, Aline vivrà un destino straordinario.

A proposito del film

Nel cast accanto alla regista e protagonista del film Valérie Lemercier, troviamo Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers e Jean-Noël Brouté.

Aline – La voce dell’amore rivisita la vita della cantante canadese che ha conquistato il successo internazionale negli anni ’80 a seguito della vittoria al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all’Eurovision Song Contest del 1988, occasione in cui cantò rappresentando la Svizzera. Durante la sua carriera ha collezionato innumerevoli successi e grazie alla ballad My Heart Will Go On ha guadagnato ben 2 Grammy Award.

La canzone è ancora oggi il pezzo firma della cantante.