Le box di Natale beauty a tema green! Ecco alcune idee

Un Natale all’insegna della sostenibilità e dello zero spreco è possibile, a partire da regali rispettosi dell’ambiente. La cosmetica minimal green di Allegro Natura, con le sue formulazioni perfettamente equilibrate, a base di ingredienti biologici provenienti da aziende agricole italiane, e un packaging plastic free e riciclabile, è l’idea perfetta per condividere, mettendolo sotto l’albero, l’impegno per un futuro migliore.

Oltre alla tradizionale linea viso, corpo e capelli, per questo Natale Allegro Natura ha ideato due cofanetti: Christmas Box Solidi – Linea Corpo e Linea Capelli.

All’insegna dello zero waste e del plastic free: bagnodoccia solido bio e crema corpo solida bio, per una combo idratante e nutriente, e shampoo solido bio e balsamo solido bio, per il benessere e la lucentezza di tutti i tipi di capelli.

Insomma se siete appassionati della cura di voi stessi e volete regalarvi una coccola, o fare un regalo a qualcuno a cui tenete con questi kit non potete sbagliare. Con questi packaging poi farete felice anche l’ambiente. Una chicca che non potete assolutamente perdere!

Avete già pensato ai regali? Che ne pensate di queste Box di Natale Beauty firmate Allegro Natura?