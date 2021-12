L’amica geniale 3 arriva in tv dall’8 febbraio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: L’amica geniale 3 arriverà in tv a partire dall’8 febbraio. La serie andrà in onda sempre su Rai 1 ed è tratta dal terzo romanzo della saga di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e chi resta, e sarà composta da otto episodi per concludersi il 1 marzo.

Di che cosa parlerà L’amica geniale 3?

Nella terza stagione vedremo le protagoniste, Lila ed Elena, entrare definitivamente nell’età adulta. Non a caso, come era stato già preannunciato, ci sarà un importante recasting dopo i primi episodi.

Dopo essersene andata via di casa Lila dovrà fare i conti con la sua nuova vita da operaia, ma una svolta inaspettata la aspetta e ancora una volta la ragazza dimostrerà di essere in grado di affermare se stessa nonostante le difficoltà.

Elena, ormai alla vigilia delle sue nozze con Pietro, ha pubblicato il suo primo romanzo che riscuote in discreto successo, grazie anche ai contatti forniti dalla futura suocera. Un incontro fortuito con Nino Sarratore, da sempre suo grande amore nonché ex fiamma di Lilla, potrebbe però mettere tutto in discussione.

L’amica geniale: Storia di chi fugge e chi resta è la terza e penultima parte della tetralogia che si conclude con il quarto romanzo Storia della bambina perduta.

Il cast

Gaia Girace e Margherita Mazzucco lasceranno i loro personaggi per motivi anagrafici. Insieme a loro anche la maggior parte del cast. Non sappiamo ancora chi vedremo ne L’amica geniale 3 anche se il regista, Saverio Costanzo, ha già detto di averci iniziato a pensare. Forse Gaia e Margherita torneranno nei primissimi episodi, ma il cuore della serie sarà interpretato da attrici più grandi.