Il debutto discografico di Louis Tomlinson è finalmente arrivato ed all’interno del disco troviamo anche la canzone Perfect now. Oggi, 31 Gennaio, è finalmente uscito il primo album disco solista dell’ex membro degli One Direction.

Sembra strano dirlo perché negli anni Louis ci ha fatto ascoltare molti singoli, proprio di questo stesso disco ne avevamo ascoltate già sette, ma i suoi brani non erano ancora stati raccolti tutti in un progetto unico. La vera consacrazione di Louis Tomlinson è arrivata nel 2019 con il debutto solista del cantautore.

A marzo pubblica il singolo Two Of Us che arriva dopo la perdita della madre avvenuta due anni prima. Nello stesso anno vengono poi rilasciati anche Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart, tutti brani inseriti nell’album Walls, che contiene un totale di 12 canzoni. L’ultimo singolo pubblicato è stata la title track Walls, scritta con Noel Gallagher.

Ascolta qui Perfect Now di Louis Tomlinson:

Testo

[Verse 1] You say to me your jeans don’t fitYou don’t feel pretty and it’s hard to missI wish that you could see my point of viewAs someone starin’ back at youOn Friday night when we’re all outI turn to you and you’re looking downAnd you don’t wanna danceI know you love to danceYou never stop given half the chance [Pre-Chorus] Just keep your head up, love, keep your head upDon’t hide away, don’t ever changeKeep your head up, love, keep your head upDon’t look away, don’t look away [Chorus] ‘Cause everybody’s lookin’ at you now, my, oh myI guess some queens don’t need a crownAnd I know whyEven when your tears are fallin’ downStill, somehow, you’re perfect now [Verse 2] You never do, but if you asked me toI’ll tell the truth lyin’ next to you‘Cause you’re the only one when it’s said and doneYou make me feel like being someone good to youEven at your worst, you steal the scene and it’s unrehearsedDon’t you wanna dance? Just a little danceI’ll never stop given half the chance [Pre-Chorus] Just keep your head up, love, keep your head upDon’t hide away, don’t ever changeKeep your head up, love, keep your head upDon’t look away, don’t look away [Chorus] ‘Cause everybody’s lookin’ at you now, my, oh myI guess some queens don’t need a crownAnd I know whyEven when your tears are fallin’ downStill, somehow, you’re perfect now [Bridge] Every insecurity, like a neon sign, as bright as dayIf you knew what you were to meYou would never try to hide away [Chorus] ‘Cause everybody’s lookin’ at you now, my, oh myI guess some queens don’t need a crownAnd I know whyEven when your tears are fallin’ downStill, somehow, you’re perfect now

Traduzione

mi dici che i tuoi jeans non vanno bene

non ti senti bella ed è difficile non notarlo

vorrei che tu potessi vedere il mio punto di vista

come qualcuno che ti sta fissando

un venerdì sera quando siamo tutti fuori

mi giro verso di te e tu stai guardando in basso

e non vuoi danzare

So che ami ballare

Non smetti mai di darmi una mezza possibilità

tieni la testa alta, amore, tieni la testa alta

Non ti nascondere, non cambiare mai

Tieni la testa alta tesoro, tieni la testa alta

non spostare lo sguardo, non spostare lo sguardo

perché tutti ti stanno guardando adesso

oh mio, oh mio dio

penso che certe regine non abbiano bisogno di una corona

e so il motivo

anche quando le tue lacrime stanno cadendo

ancora in qualche modo

sei perfetta adesso

non lo fai mai ma se me lo chiedessi

Direi la verità sdraiato accanto a te

Perché sei l’unica

quando è detto e fatto

mi fai sentire come se fossi qualcuno che ti fa stare bene

Anche nei tuoi momenti peggiori

rubi la scena ed è incredibile

non ti va di ballare, solo un po’?

non smetterei mai di darmi una mezza possibilità

tieni la testa alta, amore, tieni la testa alta

non nasconderti, non cambiare mai

tieni la testa alta amore, tieni la testa alta

non spostare lo sguardo, non spostar lo sguardo

perché tutti ti stanno guardando adesso

oh mio, oh mio dio

Immagino che alcune regine non abbiano bisogno di una corona

e so perché

Anche quando le tue lacrime stanno cadendo

Ancora in qualche modo

adesso sei perfetta

ogni incertezza

Come se fosse un’insegna al neon

luminosa come il giorno

Se sapessi cosa rappresentavi per me

non avresti mai provato a nasconderti

prché tutti ti stanno guardando adesso

oh mio, oh mio dio

immagino che alcune regine non abbiano bisogno di una corona

E so perché

Anche quando le tue lacrime stanno cadendo

Ancora in qualche modo

adesso sei perfetta