Pronti per l’evento sportivo più atteso dell’anno? Ancora pochissime ore e ci potremo godere (anche in Italia) il Super Bowl 2020, l’attesissima finale del campionato di football americano, seguito da milioni di persone in tutto il mondo!

Al Super Bowl 2020, vi ricordiamo, si sfideranno i Kansans City Chiefs e San Francisco 49ers. La location quest’anno è l’Hard Rock Stadium di Miami, città crocevia fra la cultura “yankee” e quella latinoamericana per eccellenza.

Come seguire il Super Bowl 2020 in diretta streaming dall’Italia

L’appuntamento con il Super Bowl 2020 è fissato nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2020, su 20. Stiamo parlando della rete tematica diretta da Marco Costa che avrà la fortuna di trasmettere in diretta esclusiva in chiaro il 54° Superbowl. L’evento è visibile in live streaming su Sportmediaset.it e sull’app Sport Mediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

La telecronaca dell’evento è affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Inviato sul posto sarà Gabriele Cattaneo.

A che ora inizierà il Super Bowl 2020 in Italia?

Preparate una caraffa di caffé! Il fischio d’inizio è infatti previsto per le ore 00:30, secondo il fuso italiano.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Halftime Show

Come saprete, ovviamente, in tarda notte (intorno alle ore 1:30) è prevista anche l’esibizione delle regine della musica latina Jennifer Lopez e Shakira. Saranno proprio loro, infatti, ad infiammare il palco dell’Halfime Show! Le due artiste, dunque, prenderanno il testimone dei performer dello scorso anno, i Maroon 5!

Le due artiste ci faranno dunque ballare sulle note di tutti i loro più grandi successi, per uno show che già dalle premesse si preannuncia assolutamente epico!

A Demi Lovato, inoltre, è stato affidato l’onere e l’onore di aprire le danze prima dell’inizio del Super Bowl di quest’anno. Sarà proprio l’artista ad interpretare l’inno americano The Star Spangled Banner!