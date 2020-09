Little Mix: il loro nuovo album Confetti esce il 6 novembre!

A poche ore di distanza dalla loro incredibile performance live a BBC Radio 1 (ve ne avevamo parlato qui) le Little Mix annunciano il loro come back discografico! A due anni appena da LM5, le ragazze hanno infatti deciso di rimettersi in carreggiata pubblicando Confetti, il loro sesto album di carriera!

Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards hanno annunciato l’uscita del loro nuovo disco pubblicandone la cover sui social. Una cover colorata e scintillante di cui siamo già pazzi!

Ma non è certo finita qui! Le Little Mix ci hanno infatti voluto rivelare anche la data di uscita del disco. Confetti delle Little Mix arriverà infatti in tutto il mondo il prossimo 6 novembre.

Qui sotto potete recuperare il post con l’annuncio di Confetti delle Little Mix.

CONFETTI 🎉

We are soooo happy to share this news with you guys, our new album will be all yours 6th November 2020. So much love, emotion and energy has gone into the making of this record and now the news is out we can finally get excited about it with you!! #CONFETTI 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/X2LK6DXYwA

— Little Mix (@LittleMix) September 16, 2020