Amici 20: Arisa è la nuova professoressa di canto?

Dal settimanale Oggi è appena arrivata un’indiscrezione che sembra suggerire il nome di Arisa tra i possibili nomi dei professori di canto di Amici 20. La rivista riporta che la cantante “sarà impegnata in un programma lungo e importante sulle reti Mediaset”.

Il talent show è in effetti uno dei programma di punta dell’azienda e quest’anno dovrebbe essere trasmesso su ben due reti, Canale 5 e Italia 1. Come sappiamo, il daytime di questa edizione dovrebbe andare in onda sulla rete più giovane. Anche se ci sono senza dubbio altri programmi considerati importanti da Mediaset, Amici è sicuramente uno dei più longevi.

Quindi, si tratta di un indizio piuttosto credibile. D’altra parte Arisa non è nuova nel mondo dei talent show visto che in passato è stata giudice di X Factor. E non è nuova nemmeno per il programma condotto da Maria De Filippi. Un paio di anni fa, l’artista è stata ospite in sala prove dando tantissimi suggerimenti sull’interpretazione agli allievi della scuola.

Le indiscrezioni sulla cantante Giorgia

Negli ultimi giorni, inoltre, è stato fatto il nome di Giorgia tra i possibili professori ma sembra che la cantante romana abbia rifiutato. Secondo il noto settimanale Vero l’artista romana di grandi successi, come E poi, Strano il Mio Destino e Come Saprei, sarebbe stata a un passo dalla firma per la prossima edizione del talent.

L’artista, inoltre, ha dichiarato in diverse interviste di essere stata chiamata tante volte a fare il giudice ma si è sempre rifiutata per una questione emotiva.

La conduttrice Maria De Filippi, effettivamente, non ha mai nascosto in tutti questi anni di nutrire una particolare stima nei confronti di Giorgia.

Probabilmente ospite della prima puntata di Amici 2020 sarà, invece, molto probabilmente Gaia Gozzi, la cantante vincitrice dell’ultima edizione del talent.