L’attesa per l’arrivo di Midnight Sun di Stephenie Meyer si sta accorciando! Il romanzo, in Italia edito da Fazi Editore, sarà infatti disponibile a partire dal 24 settembre sia negli store online che in tutte le librerie.

Se non vedete l’ora di portarvi a casa la vostra copia potete già procedere con il pre-ordine, che vi permetterà di avere il libro il giorno dell’uscita. Il servizio è disponibile sia per la copia cartacea che per quella digitale.

Atteso da tutti i fan della saga di Twilight, Midnight Sun racconta le vicende del primo capitolo della storia ma dalla prospettiva di Edward. Un punto di vista inedito che non vediamo l’ora di scoprire. Nel frattempo perché non ripassare la saga di Twilight con un test?

Scoprite insieme a noi quale personaggio siete in base alle vostre risposte!

Quale personaggio di Twilight-Midnight Sun sei?

Scegli uno di questi classici della letteratura

Cime Tempestose Il Conte di Montecristo L’amore ai tempi del colera Ragione e sentimento

2) Se potessi avere un potere quale sceglieresti?

Super forza Trasformarti in un animale Super velocità Prevedere il futuro

3) Qual è il tuo momento preferito della giornata?

Il crepuscolo La mattina presto La notte L’alba

4) Credi nelle anime gemelle?

Credo nell’amore Assolutamente sì Forse, ma è complicato Credo nell’impegno reciproco

5) Come ti comporti alla fine di una relazione?

Cerco di distrarmi in qualunque modo Volto subito pagina Sparisco dalla circolazione per un po’ Provo a capire se c’è qualcosa di recuperabile

6) Devi uscire per andare a una festa, come ti vesti?

Entri in crisi, lo stile non è proprio il tuo forte Una felpa e un paio di jeans Camicia, pantaloni e giacca. Casual ma elegante. Indossi qualcosa di originale come te

7) Se potessi scegliere quale sarebbe il tuo posto ideale per vivere?

Un’isola tropicale Un cottage nella natura Un moderno loft ultra tecnologico Un castello

8) Come ti descriveresti con un aggettivo?

Insicuro Sportivo Introverso Profondo

9) A quale capitolo della saga sei più affezionato?

Twilight New Moon Eclipse Breaking Dawn

10) Qual è la tua serie preferita tra le ultime uscite?

Riverdale Skam Italia Dark Stranger Things

Maggioranza di risposte A: Bella

Pensi di essere una persona ordinaria, ma in realtà devi solo credere di più in te stesso: proprio come Bella.

Hai un’animo sensibile e quando ti innamori dai sempre il massimo, così come quando c’è bisogno di tirar fuori il coraggio. Nonostante quello che credi nessuno è immune al tuo fascino, anche se preferisci pochi amici ma buoni.

Maggioranza di risposte B: Jacob

Spontaneità, sincerità e bontà, anche se al momento necessario sai sempre come farti valere. Esattamente come Jacob.

Hai il grande pregio di non nasconderti mai e di essere te stesso, in qualunque situazione e in particolare con le persone a cui vuoi bene. Questo a volte potrà causarti qualche dispiacere, ma siamo sicuri che affronterai sempre tutto a testa alta. Credi nell’amore per la vita quando incontri la persona giusta.

Maggioranza di risposte C: Edward

Tendi a essere schivo, una caratteristica che spesso viene scambiata per snobismo. Chi ti conosce sa però che dietro la tua maschera tenebrosa si nasconde una persona con la sua forza e fragilità.

Somigli molto a Edward, e come lui a volte tendi a nasconderti davanti ai sentimenti. Soprattutto all’inizio. Quando però ti rendi conto che ne vale la pena ti lasci andare. Non a caso sei molto protettivo. Ti piace anche studiare e coltivi diversi hobby.

Maggioranza di risposte D: Alice

Per te l’istinto è fondamentale, non puoi fare a meno ti seguire quella vocina interiore che tu suggerisce cosa fare o come potrebbero andare le cose.

Per questo somigli molti ad Alice che, grazie al suo dono di prevedere il futuro, è in grado di guardare alla vita in modo unico e profondo. Fai attenzione però, perché questo dono a volte ti potrebbe riservare qualche ansia su come potrebbero andare o non andare le cose. Resta lucido e fai sempre affidamento alle persone che ti vogliono bene. Tendi ad avere relazioni lunghe.