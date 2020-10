Oggi 14 ottobre arriva in streaming su Netflix Blackpink: Light up in the sky, il primo documentario dedicato alla band sudcoreana. Ecco una succosa anteprima del film in cui si vedono le quattro ragazze ascoltare per la prima volta Sour Candy, il brano che le ha viste collaborare con Lady Gaga.

블랙핑크와 레이디 가가의 ‘Sour Candy’를 처음 듣는 순간📸 우리는 블핑에 중독😘

멤버 모두가 기다려온 오늘, 블랙핑크의 일상부터 무대 위 순간들의 비하인드를 지금 <블랙핑크: 세상을 밝혀라>에서 확인하세요❤#블랙핑크세상을밝혀라 #blackpink #넷플릭스 #절찬스트리밍중 pic.twitter.com/5mFjyMUMJ4 — @NetflixKR (@NetflixKR) October 14, 2020



L’artista statunitense ha rilasciato il suo nuovo e attesissimo album Chromatica lo scorso maggio. Dalle sonorità dance, l’ultimo lavoro di Miss Germanotta è stato anticipato dai singoli Stupid Love e Rain On Me con Ariana Grande.

Punta di diamante dell’album è proprio Sour Candy con le Blackpink, il brano che le ha permesso di collaborare per la prima volta con la band e che ha subito raggiunto la vetta della iTunes chart in ben 53 paesi.

Blackpink, la sinossi ufficiale del documentario

Diretto da Caroline Suh, regista della docuserie Netflix Sale, grassi, acidi, calore, e prodotto da RadicalMedia, il film unisce interviste esclusive a riprese inedite della band femminile composta da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, ripercorrendo la loro storia dall’apprendistato fino al fenomeno globale che sono diventate.

L’anteprima delle registrazioni fatte durante la produzione del secondo album condurrà gli spettatori in un viaggio tra gli alti e i bassi del gruppo K-pop, rivelando l’incredibile talento di ciascuna delle artiste che converge nel DNA unicamente innovativo di BLACKPINK. Il film culmina con la storica performance al Coachella 2019, dove le BLACKPINK sono state il primo gruppo K-pop femminile ad esibirsi.