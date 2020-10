Si terranno questa notte i Billboard Music Awards 2020, una delle più importanti manifestazioni musicali d’oltreoceano. L’evento, condotto da Kelly Clarkson, si dovrà svolgere per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria in modo decisamente diverso rispetto al solito. Già, perché contrariamente alle edizioni passate non ci sarà pubblico e alcuni dei performer dovranno esibirsi “a distanza”.

Kelly Clarkson, che torna in veste di presentatrice per il terzo anno di fila, avrà la possibilità di accogliere alcuni fra i più importanti artisti in circolazione. Nella lista delle performance che vedremo troviamo infatti anche Demi Lovato, Brandy e Ty Dolla $ign, il re della trap latina Bad Bunny, Post Malone e i nostri adorati BTS.



Demi Lovato, in particolare, si esibirà per la prima volta in assoluto sulle note del suo nuovo singolo. Stiamo parlando di Commander in chief, una canzone di denuncia politica dedicata al tanto odiato presidente USA in carica Donald Trump.

Come seguire i Billboard Music Awards 2020 in diretta tv e streaming?

L’evento andrà in onda sulla NBC e purtroppo lo show non sarà trasmesso in Italia.

Se siete residenti negli Stati Uniti (o se siete in possesso di un VPN) potrete seguirlo in diretta streaming su Sling TV, fuboTV, Hulu With Live TV, AT&T TV e YouTube TV.

La cerimonia, vi informiamo, prenderà il via alle ore 2:00, secondo il fuso italiano. Preparate una caraffa di caffè!

Le nomination

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, a dominare la lista delle nomination troviamo Post Malone con un totale di 16 candidature, seguito da Lil Nas X con 13 e Billie Eilish e Khalid con 12.

Subito dietro troviamo Lizzo (11), Kanye West (nove), Taylor Swift (sei) e Justin Bieber (quattro).

