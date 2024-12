Lady Gaga: video, testo e traduzione di Santa Claus is Coming To Town

Lady Gaga irrompe in questo periodo natalizio con la sua vocalità inconfondibile e rendendo suo un classico delle festività, Santa Claus is Coming To Town, aggiungendo un tocco di rock n’roll e punk.

Il brano arriva dopo il successo di Die with a smile e di Folie à Deux e in passato è stato interpretato da vari artisti, tra cui Mariah Carey e Michael Bublé.

Testo e traduzione Santa Claus is Coming To Town di Lady Gaga

You better watch out

You better not cry

Better not pout

I’m telling you why

Santa Claus is coming to town

He’s making a list,

And checking it twice;

Gonna find out Who’s naughty and nice

Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping

He knows when you’re awake

He knows if you’ve been bad or good

So be good for goodness sake!

O! You better watch out!

You better not cry.

Better not pout, I’m telling you why

Santa Claus is coming to town.

Santa Claus is coming to town.

Traduzione

Stai attento

Non piangere

Non fare il broncio

Ti dico perché

Babbo Natale sta arrivando in città

Sta facendo una lista,

E la controlla due volte;

Scoprirà chi è cattivo e chi è buono

Babbo Natale sta arrivando in città

Ti vede quando dormi

Sa quando sei sveglio

Sa se sei stato cattivo o buono

Quindi sii buono per l’amor del cielo!

Oh! Stai attento!

Non piangere.

Non fare il broncio, ti dico perché

Babbo Natale sta arrivando in città

Babbo Natale sta arrivando in città

Cosa ne pensate di quest’intepretazione di Lady Gaga?