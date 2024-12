The Kolors Annunciano il Tour Palasport 26 e il ritorno in Italia

Dopo il grande successo del loro tour europeo, i The Kolors sorprendono i fan con l’annuncio di Palasport 26, il tour che segnerà il loro ritorno sulle scene italiane nel 2026. Dopo un 2025 pieno di esibizioni previste nei principali festival europei, la band vorrà riabbracciare il pubblico italiano con uno spettacolo nei principali palazzetti dello sport.

“Un nuovo capitolo. Un passo importante nel nostro percorso“, ha scritto Stash sui social, con poche parole che hanno fatto impazzire i fan. Il nuovo tour, il primo della band nei palasport di tutta Italia, seguirà l’indimenticabile concerto evento dello scorso aprile all’Unipol Forum di Milano.

The Kolors porteranno il loro nuovo spettacolo a Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA), promettendo un’esperienza unica e coinvolgente. Dopo due anni da record sia in Italia che all’estero, la band sarà anche tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, tornando per la terza volta tra i big in gara con un’energia e un sound rinnovati.

Calendario del Tour Palasport 26 dei The Kolors

17 marzo 2026: Roma – Palazzo dello Sport

23 marzo 2026: Milano – Unipol Forum

27 marzo 2026: Padova – Kioene Arena

28 marzo 2026: Firenze – Nelson Mandela Forum

31 marzo 2026: Eboli (SA) – Palasele

I biglietti per The Kolors Palasport 26 sono già disponibili su Ticketone e in tutti i circuiti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito di Friends & Partners e quello di ColorSound.