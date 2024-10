The Electric State: il nuovo film con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown si prepara a tornare in un nuovo film in cui reciterà al fianco di Chris Pratt. Il titolo del film è The Electric State e sarà diretto dai fratelli Russo, le menti dietro ad Avengers: Endgame e The Gray Man. Il film arriverà in streaming su Netflix nel corso del 2025.

Nel cast vedremo anche Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, il candidato all’Oscar Stanley Tucci, e Woody Norman. Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate, e Alan Tyduk prestano il loro talento come voci dei robot. Il film è basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag e ha una sceneggiatura di Christopher McFeely e Stephen Markus.

Di che cosa parlerà il film

Ambientato in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni ’90, The Electric State vede Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) nei panni di Michelle, un’adolescente orfana che affronta la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo collaboravano pacificamente al fianco degli esseri umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita.

Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo viene sconvolto una notte quando riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Determinata a trovare l’amato fratello che pensava di aver perso, Michelle parte attraverso il sud-ovest americano con Cosmo e si ritrova presto a collaborare con riluttanza insieme a Keats (Chris Pratt, Guardiani della Galassia, Jurassic World), un contrabbandiere di basso rango, e al suo spassoso assistente robot, Herman (doppiato nella versione originale da Anthony Mackie).

Mentre si avventurano nella Zona di Esclusione, un angolo delimitato nel deserto dove i robot sopravvivono per proprio conto, Keats e Michelle trovano uno strano e colorato gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto si aspettassero.

Vi potrebbe interessare anche:

Il robot selvaggio: la clip in esclusiva tratta dal film