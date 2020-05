Uscirà il prossimo 29 maggio in tutte le piattaforme di streaming, nei negozi e negli online store Chromatica, il sesto attesissimo disco di Lady Gaga! Il progetto, caratterizzato da tinte pastello e fluo, conterrà al suo interno 16 canzoni e almeno un paio di canzoni che non vediamo l’ora di ascoltare!

Una di queste è senza ombra di dubbio Sour Candy, la tanto chiacchierata collaborazione fra Lady Gaga e le Blackpink, la band k-pop al femminiile più seguita al mondo!

Il pezzo, in base alle ultime indiscrezioni (che però sono state rapidamente smentite) avrebbe dovuto contenere un sample di Maneater di Nelly Furtado. Qualunque sia la verità siao certi che come Lady Gaga ci ha promesso sarà una canzone scatenata e super ballabile!

In una recente intervista concessa a TV Groove, fra l’altro, Lady Gaga ha commentato la sua collaborazione con le Blackpink con toni entusiasti. Ecco le sue parole!





Quando le ho contattate e ho chiesto loro se volessero scrivere una canzone con me sono state felici e motivate fin da subito. Per me è stata una collaborazione davvero incredibile, volevo rendere loro omaggio perché amano le donne forti come noi, abbiamo passato dei bellissimi momenti mentre registravamo questa canzone. Ero entusiasta che potessero interpretare la canzone in coreano, e ho detto loro che la loro parte era creativa e divertente. Sono rimasta ammirata quando le ho sentite cantare il loro pezzo. Sono una donna, molto talentuosa ma soprattutto molto fortunata ad essere il quinto membro delle Blackpink (in questa canzone)!

Chromatica, vi ricordiamo, conterrà al suo interno anche Rain on me, la collaborazione (già da record) con Ariana Grande. In occasione dell’uscita del video ufficiale della canzone Mother Monster ha persino caricato su Instagram il suo primo filtro ufficiale! Cari BLINKS, non vediamo davvero l’ora di ascoltare Chromatica di Lady Gaga e Sour Candy in particolare!