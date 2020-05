Lady Gaga: Sour Candy con le Blackpink citerà Maneater di Nelly Furtado?

A riguardo non abbiamo conferrme di sorta ma sembrerebbe proprio (almeno stando alle voci del web) che Lady Gaga abbia in serbo per noi grosse sorprese. Si dice infatti (ma staremo a vedere) che la sua nuova canzone Sour Candy conterrà un sample molto speciale!





Ecco tutto quello che sappiamo su Sour Candy di Lady Gaga!

Il pezzo, contenuto in Chromatica, l’attesissimo sesto disco di Mother Monster, sarà la prima collaboraione di stampo K-pop dell’artista. Alla canzone hanno infatti partecipato le nostre amate Blackpink, la band K-pop femminile più seguita al mondo.

Diamo praticamente per scontato che la canzone sarà un brano frizzzante e scatenato. Questo, d’altra parte, sarà il mood di Chromatica. Come la stessa Gaga ha raccontato in un’intervista a Zane Lowe, il suo nuovo album sarà un progetto carico di dance.

Lady Gaga - The Chromatica Interview with Zane Lowe

Watch this video on YouTube

L’indiscrezione apparsa online riguardo a Sour Candy, in ogni caso, è ancor più succosa. Da più parti si dice che all’interno del brano sia incluso un sample di Maneater di Nelly Furtado.

BLACKPINK and Lady Gaga’s ‘Sour Candy’ supposedly samples Nelly Furtado’s ‘Maneater’ pic.twitter.com/xX6Cw9FJm8 — The Pop Hub (@ThePopHob) May 24, 2020

Lady Gaga & BLACKPINK’s upcoming collab “Sour Candy” is rumored to sample “Maneater” by Nelly Furtado 👀 #Chromatica pic.twitter.com/TUx3bUm6M3 — LG Updates (@ChromaticaBall) May 24, 2020

Il pezzo in questione era stato il primo singolo estratto da Loose, terzo disco dell’artista canadese. Prodotto da Timbalad, Maneaster è diventato uno dei singoli più celebri della cantante e ci ha fatto ballare per tutto il 2006.

Nelly Furtado - Maneater (US Version) (Official Video)

Watch this video on YouTube

Se la notizia fosse confermata, dunque, all’interno di Sour Candy troveremo un piccolo omaggio al pezzo, probabilmente un estratto della sua devastante base.

Come suonerà Sour Candy di Lady Gaga e le Blackpink lo scopriremo soltanto il prossimo 29 maggio.