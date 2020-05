Dua Lipa: è in arrivo un tormentone estivo con Bad Bunny e J Balvin?

A quanto pare c’è un nuovo brano in arrivo da parte della cantante di Future Nostalgia, Dua Lipa, ed è una collaborazione con due grandi della musica latina di oggi, J Balvin e Bad Bunny.

Il brano in questione si dovrebbe intitolare One Day, come è stato anticipato da un programma radiofonico popolare in America Latina che ha condiviso anche un’anteprima del brano.

Ma questa non è l’unica novità che riguarda l’artista d’origine albanese, la cantante avrebbe infatti in cantiere un altro, interessante, progetto.

La collaborazione con Sia e con Normani

Dua Lipa ha ufficializzato solo pochi giorni fa l’uscita imminente del suo nuovo singolo che ha registrato con un’ex cantante delle Fifth Harmony, Normani.

Anche se non abbiamo ancora una data certa, a quanto pare potremo ascoltare il featuring davvero molto presto. Salvo cambiamenti non preventivati, inoltre, il nuovo singolo dovrebbe intitolarsi If It Ain’t Me.

Lo ha rivelato l’artista britannica, anche in questo caso nel corso di un collegamento con una trasmissione, il programma americano condotto da Andy Cohen, WWHL (Watch What Happens Live). Durante il talk show, la cantante ha parlato di come ha vissuto il suo isolamento e del suo secondo album che l’ha resa un astro nascente del pop.

Recentemente, Dua Lipa ha messo a segno anche un’altra collaborazione. La star ha scritto insieme a Sia l’inedito Saved My Life, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per contribuire alla lotta contro il Coronavirus.

Quello di una hit estiva con J Balvin e Bad Bunny sarebbe, in definitiva, un’ ottima mossa per aumentare ancora di più la sua visibilità, già in forte ascesa.

Loves, correm aqui… POSSÍVEL TRECHO DA NOVA MÚSICA! pic.twitter.com/zyrXHWKUn7 — CDLBR Media (@midiacdlbr) May 15, 2020