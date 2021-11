Lady Gaga da Fazio si schiera a favore del Ddl Zan: ecco cosa ha detto

In occasione dell’anteprima italiana di House of Gucci, Lady Gaga è stata ospite poco fa su Rai 3 a Che Tempo Che Fa dove è stata intervistata dal padrone di casa Fabio Fazio.

Dopo un’entrata sulle note di Born This Way è stato proprio il conduttore a dire a Gaga che, appena qualche settimana fa, questa stessa canzone è stata cantata nelle piazze italiane nel corso delle tante manifestazioni di protesta a seguito dell’affossamento del Ddl Zan.

Visibilmente commossa Lady Gaga ha preso la parola, schierandosi apertamente a favore del decreto e asfaltando senza paura il Senato.

Le parole di Lady Gaga

Voglio dire una cosa alla comunità LGBTQ+ qui in Italia. Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione. Dal momento che è accaduta una cosa del genere dobbiamo gridare al disastro. Meritate di essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi. Ma cosa più importante cercherò di lottare per voi.

Qui sotto trovate il video

Da sempre vicinissima alla comunità LGBTQ+ da cui è considerata un’icona vivente, la cantante e attrice non ha mai avuto paura di dire la sua riguardo temi caldi in merito ai diritti civili. Anche questa volta non è stata da meno.

Esempio di umiltà, impegno, dedizione ma, sopratutto, di umanità Lady Gaga è stata lei stessa, come è noto, vittima di abusi e bullismo in giovane età. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e che l’ha portata a rielaborare il dolore urlando al mondo che lei “è nata così”.

E non è un caso che la sua voce, al giorno d’oggi, sia anche quella di centinaia di migliaia di persone. In Italia e in tutto il resto del mondo.