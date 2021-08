DaBaby chiede scusa alla comunità LGBTQ+ e alle persone affette da Aids

DaBaby si è finalmente scusato dopo aver offeso la comunità LGBTQ+ e le persone affette da Aids durante una sua recente esibizione al Rolling Loud Miami.

Dopo essere stato escluso da diversi festival e (speriamo) dopo aver capito la gravità delle sue parole, il rapper ha scritto un lungo post di scuse su Instagram.

I social media si muovono così velocemente che le persone riescono a demolirti prima ancora che tu abbia la possibilità di crescere e imparare dai tuoi errori. Come uomo che ha dovuto farsi strada da solo in circostanze molto difficili. Avere persone che conosco che lavorano pubblicamente contro di me è stato difficile. Apprezzo chi è venuto da me con gentilezza. Chi mi ha contattato per offrire saggezza, educazione e risorse. Questo è ciò di cui avevo bisogno e che ho ricevuto.Voglio scusarmi con la comunità LGBTQ+ per i miei commenti offensivi. Di nuovo, mi scuso per i miei commenti disinformativi sull’HIV/AIDS. So che educare su questi temi è importante. Amore a tutti, Dio vi benedica.

La reazione di Dua Lipa alle parole offensive del rapper

L’hitmaker, che di recente ha realizzato un featuring con Dua Lipa, soltanto pochi giorni fa si era espresso in modo completamente diverso sulla faccenda di cui si è reso protagonista. Il rapper aveva detto che si era trattato solo di un “invito all’azione”. Aveva anche affermato di essere “il miglior artista dal vivo” solo perché interagisce davvero con i suoi fan.

Aveva poi continuato insistendo sul fatto che i suoi seguaci, in particolare i suoi “fan gay”, non hanno l’AIDS perché si prendono cura di loro stessi. A quel punto, fan e non fan hanno replicato con più veemenza non solo allo offese di DaBaby durante il concerto ma anche a queste ultime, insensibili, osservazioni.

Nei giorni successivi, tanti personaggi noti si sono espressi duramente su quanto accaduto, tra cui Elton John e la stessa Dua Lipa.

L’artista britannica, con cui il rapper ha collaborato per la canzone Levitating, ha preso le distanze affermando: “Sono sorpresa e inorridita dai commenti di DaBaby. Davvero non lo riconosco, non è la persona con cui ho lavorato. So che i miei fan sanno dove sta il mio cuore e che sto al 100% con la comunità LGBTQ+. Dobbiamo unirci per combattere lo stigma e l’ignoranza intorno all’HIV/AIDS”.