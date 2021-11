MTV EMA 2021: Aka7even vincitore del Best Italian Act

MTV ha appena annunciato la vittoria della categoria Best Italian Act degli MTV Ema che si tengono stasera in diretta dall’Ungheria, che è uno dei nostri artisti italiani più amati in assoluto, Aka7even.

Proprio oggi, Luca Marzano ci ha regalato un’emozione pazzesca sul palco di Amici, dove è intervenuto come ospite, cantando la sua bellissima ballad 6 PM, il nuovo singolo.

Aka7even vincitore del Best Italian Act

Per questa categoria erano in lizza oltre ad Aka7even, Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi. Anche quest’anno il quinto nominato italiano è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia.

I fan hanno potuto scegliere la Wild Card tra Aka 7Even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni. E hanno decretato Aka come quinto nominato per rappresentare il nostro Paese. Per decretare il vincitore in questa categoria, si è votato fino al 10 novembre sul sito ufficiale di MTV.

La reazione di Aka7even alla vittoria

Luca ha condiviso sui social tutta la sua gioia per quest’ ulteriore tassello che si aggiunge alla sua giovane ma già brillante carriera.

Aka ha scelto Twitter, dove rende quotidianamente partecipe i fan alla sua vita in modo squisitamente diretto, per ringraziare chi lo ha sostenuto nel raggiungere quest’ importante traguardo.