House of Gucci: il nuovo trailer del film di Ridley Scott

Dopo il primo trailer estivo che ha fatto impazzire i fan a suon di “Father, Son and House of Gucci”, il film di Ridley Scott ha un nuovo, secondo trailer. Tante sequenze inedite che ci fanno assaporare un po’ meglio la ricostruzione di una tragica epopea familiare e di uno degli imperi della moda più famosi del mondo.

House of Gucci uscirà solo nelle sale cinematografiche a partire dal 24 novembre.

Diretto da Ridley Scott, il film è interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney e Youssef Kerkour.

House of Gucci rappresenta la seconda performance di Lady Gaga che nel film interpreterà l’ambigua Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio di Gianni Gucci suo ex marito nonché erede della casa di moda.

La Reggiani è attualmente in libertà dopo aver scontato la sua pena per concorso in omicidio.

Guarda il trailer del film

La trama ufficiale del film

House of Gucci è ispirato alla scioccante storia vera dell’impero di famiglia dietro la casa di moda italiana di Gucci. Attraverso tre decenni di amore, tradimento, decadenza, vendetta e infine omicidio, scopriremo cosa significa un nome, quanto vale e fino a che punto una famiglia si spingerà per il controllo.

Di che cosa parlerà il film?

Il film partirà dai fatti di cronaca reale, ma utilizzerà il famoso libro scritto da Sara Gay Forden come fonte d’ispirazione principale per raccontare la vicenda di Patrizia e Gianni Gucci. Il libro in questione si intitola proprio The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed.

Il film di Ridley Scott vedrà nell’omicidio lo snodo principale, ma grande spazio sarà dato alla storia della famiglia Gucci e all’omonima casa di moda. La sceneggiatura è stata curata da Roberto Bentivegna.