Grand Prix: la clip in anteprima esclusiva del film con la voce di Charlotte M.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla 55° edizione del Giffoni Film Festival, Grand Prix, il nuovo film d’animazione diretto da Waldemar Fast, arriva al cinema dall’11 settembre con Notorious Pictures. Il film è un racconto avvincente che mescola azione e comicità sullo sfondo dell’universo delle corse su quattro ruote. A dare voce alla protagonista Edda, la giovane influencer Charlotte M, già protagonista di Charlotte M.: Il film – Flamingo Party e doppiatrice de Lo schiaccianoci e il Flauto Magico. Accanto a lei, Carlo Vanzini, voce iconica della Formula 1 su Sky e punto di riferimento del racconto sportivo italiano, alla sua seconda esperienza di doppiaggio in un film d’animazione (Turbo, 2013).

In attesa di vedere il film al cinema vi lasciamo con una divertente clip in anteprima esclusiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

La trama del film

Edda è una giovane topolina figlia del gestore di un luna park in crisi. Il suo sogno è diventare una pilota di auto da corsa. Dopo un incontro sfortunato con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, la giovane Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera. Camuffata da Ed, per Edda ha così inizio un’avventura fatta di travestimenti e corse mozzafiato, mentre cerca di collaborare con il ritroso Ed e creare un vero spirito di squadra. Ma qualcosa di strano accade in pista: un sabotatore misterioso sta infatti cercando di rovinare tutto per vincere la gara. Edda dovrà usare tutta la sua astuzia e il suo coraggio per scoprire l’identità del sabotatore, tagliare il traguardo e proteggere il parco divertimenti della sua famiglia, che rischia di chiudere per sempre.

Vi potrebbe interessare anche:

Hunger Games: Sunrise on the Reaping – Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson potrebbero tornare nei loro ruoli iconici