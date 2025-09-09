Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Soda Pop

Un ritmo frizzante, un amore dolce come una bibita… ma attenzione: dietro le bollicine si nasconde l’oscurità. Soda Pop non è solo una hit: è l’esca perfetta utilizzata da cinque demoni mascherati da idol. In Kpop Demon Hunters, i misteriosi nemici delle protagoniste, sotto la copertura della band Saja Boys, usano questa canzone per conquistare il pubblico, nascondendo le loro vere intenzioni dietro un sound irresistibile che conquista tutti e imprigiona tante anime nell’oscurità in men che non si dica.

Il video ufficiale

Testo Soda Pop

Hey, hey

Hey, hey

Hey

Don’t want you, need you

Yeah, I need you to fill me up

Masigo masyeo bwado

Seonge chaji ana

Got a feeling that, oh, yeah (Yeah)

You could be everything that

That I need (Need), taste so sweet (Sweet)

Every sip makes me want more, yeah

Lookin like snacks ‘cause you got it like that (Woo)

Take a big bite, want another bite, yeah

Neoui modeun geol nan wonhae, wonhae, wonhae

Neo malgon modu pyeonhae, pyeonhae, pyeonhae

Whеn you’re in my arms, I hold you so tight (So tight)

Can’t let go, no, no, not tonight

Jigeum dangjang nal bwa sigan еopjana

Neon naekkeoya imi algo itjana

‘Cause I need you to need me

I’m empty, you feed me so refreshing

My little soda pop

You’re all I can think of

Every drop I drink up

You’re my soda pop

My little soda pop

Cool me down, you’re so hot

Pour me up, I won’t stop

You’re my soda pop

My little soda pop

My little soda pop

Uh, make me wanna flip the top

Han mogeume you hit the spot

Every little drip and drop, fizz and pop, ah

Soreum doda it’s gettin’ hot

Yes, I’m sippin’ when it’s drippin’ now

It’s done? I need a second round

And pour a lot and don’t you stop

‘Til my soda pop fizzles out

Kkum soge geuryeowatdeon neo

Nan jeoldae nochil su eopseo

Neol wonhae kkok

I waited so long for a taste of soda

So, the wait is over, baby

Come and fill me up

Just can’t get enough

Oh

You’re all I can think of

Every drop I drink up

You’re my soda pop

My little soda pop (Yeah, yeah)

Cool me down, you’re so hot

Pour me up, I won’t stop (Oh, oh)

You’re my soda pop

My little soda pop

Ooh, ooh

Ooh, ooh

You’re my soda pop

Gotta drink every drop

Traduzione

Ehi, ehi

Ehi, ehi

Ehi

Non ti voglio, ho bisogno di te

Sì, ho bisogno che mi soddisfi

Non importa quanto bevo

Non è mai abbastanza

Ho la sensazione che, oh, sì (Sì)

Che potresti essere tutto ciò di cui

Di cui ho bisogno (Bisogno), il sapore così dolce (Dolce)

Ogni sorso me ne fa desiderare di più, sì

Assomigli ad uno snack perché sei così (Woo)

Do un bel morso, voglio un altro morso, sì

Voglio, voglio, voglio tutto di te

Chiunque a parte te, è banale, banale, banale

Quando sei tra le mie braccia, ti stringo così forte (Così forte)

Non posso lasciarti andare, no, no, non stasera

Guardami adesso, non abbiamo tempo

Sei mia, lo sai già

Perché ho bisogno che tu abbia bisogno di me

Sono vuoto, tu mi alimenti, così rinfrescante

La mia piccola bibita gassata

Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare

Con ogni goccia che bevo

Sei la mia bibita gassata

La mia piccola bibita gassata

Rinfrescami, sei così sexy

Versamene un’altra, non mi fermerò

Sei la mia bibita gassata

La mia piccola bibita gassata

La mia piccola bibita gassata

Uh, mi fai venire voglia di tirare la linguetta

Con un sorso, hai colto il segno

Ogni piccola goccia e bollicina, ah

Ho i brividi, sta iniziando a far caldo

Sì, sto sorseggio ogni goccia

Adesso è finita, ho bisogno di un secondo round

E versane tanta e non ti fermare

Finché la mia bibita gassata non finisce

Sei ciò che ho sempre sognato

Non posso lasciar correre

Ti voglio davvero

Ho aspettato così a lungo per assaggiare la bibita gassata

Quindi, l’attesa è finita, tesoro

Vieni a soddisfarmi

Non riesco ad averne abbastanza

Oh

Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare

Con ogni goccia che bevo

Sei la mia bibita gassata

La mia piccola bibita gassata (Sì, sì)

Rinfrescami, sei così sexy

Versamene un’altra, non mi fermerò (Oh, oh)

Sei la mia bibita gassata

La mia piccola bibita gassata

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Sei la mia bibita gassata

Ne berrò ogni goccia

Chi canta Soda Pop

Soda Pop è una canzone tra le più popolari presenti nella colonna sonora nel film d’animazione K-Pop Demon Hunters rilasciato da Netflix nel 2025.

Cantata da Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo e SamUIL Lee, nei panni della boy band immaginaria Saja Boys, costituita in realtà da dei demoni sotto copertura. La canzone è il singolo di debutto della boyband nel film, e cattura subito l’attenzione dei fan delle Huntrix, le tre protagoniste, fungendo da potente strumento per prosciugarne l’energia.