Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Soda Pop scritto da Giovanna Codella 9 Settembre 2025 Un ritmo frizzante, un amore dolce come una bibita… ma attenzione: dietro le bollicine si nasconde l’oscurità. Soda Pop non è solo una hit: è l’esca perfetta utilizzata da cinque demoni mascherati da idol. In Kpop Demon Hunters, i misteriosi nemici delle protagoniste, sotto la copertura della band Saja Boys, usano questa canzone per conquistare il pubblico, nascondendo le loro vere intenzioni dietro un sound irresistibile che conquista tutti e imprigiona tante anime nell’oscurità in men che non si dica. Il video ufficiale Testo Soda Pop Hey, hey Hey, hey Hey Don’t want you, need you Yeah, I need you to fill me up Masigo masyeo bwado Seonge chaji ana Got a feeling that, oh, yeah (Yeah) You could be everything that That I need (Need), taste so sweet (Sweet) Every sip makes me want more, yeah Lookin like snacks ‘cause you got it like that (Woo) Take a big bite, want another bite, yeah Neoui modeun geol nan wonhae, wonhae, wonhae Neo malgon modu pyeonhae, pyeonhae, pyeonhae Whеn you’re in my arms, I hold you so tight (So tight) Can’t let go, no, no, not tonight Jigeum dangjang nal bwa sigan еopjana Neon naekkeoya imi algo itjana ‘Cause I need you to need me I’m empty, you feed me so refreshing My little soda pop You’re all I can think of Every drop I drink up You’re my soda pop My little soda pop Cool me down, you’re so hot Pour me up, I won’t stop You’re my soda pop My little soda pop My little soda pop Uh, make me wanna flip the top Han mogeume you hit the spot Every little drip and drop, fizz and pop, ah Soreum doda it’s gettin’ hot Yes, I’m sippin’ when it’s drippin’ now It’s done? I need a second round And pour a lot and don’t you stop ‘Til my soda pop fizzles out Kkum soge geuryeowatdeon neo Nan jeoldae nochil su eopseo Neol wonhae kkok I waited so long for a taste of soda So, the wait is over, baby Come and fill me up Just can’t get enough Oh You’re all I can think of Every drop I drink up You’re my soda pop My little soda pop (Yeah, yeah) Cool me down, you’re so hot Pour me up, I won’t stop (Oh, oh) You’re my soda pop My little soda pop Ooh, ooh Ooh, ooh You’re my soda pop Gotta drink every drop Traduzione Ehi, ehi Ehi, ehi Ehi Non ti voglio, ho bisogno di te Sì, ho bisogno che mi soddisfi Non importa quanto bevo Non è mai abbastanza Ho la sensazione che, oh, sì (Sì) Che potresti essere tutto ciò di cui Di cui ho bisogno (Bisogno), il sapore così dolce (Dolce) Ogni sorso me ne fa desiderare di più, sì Assomigli ad uno snack perché sei così (Woo) Do un bel morso, voglio un altro morso, sì Voglio, voglio, voglio tutto di te Chiunque a parte te, è banale, banale, banale Quando sei tra le mie braccia, ti stringo così forte (Così forte) Non posso lasciarti andare, no, no, non stasera Guardami adesso, non abbiamo tempo Sei mia, lo sai già Perché ho bisogno che tu abbia bisogno di me Sono vuoto, tu mi alimenti, così rinfrescante La mia piccola bibita gassata Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare Con ogni goccia che bevo Sei la mia bibita gassata La mia piccola bibita gassata Rinfrescami, sei così sexy Versamene un’altra, non mi fermerò Sei la mia bibita gassata La mia piccola bibita gassata La mia piccola bibita gassata Uh, mi fai venire voglia di tirare la linguetta Con un sorso, hai colto il segno Ogni piccola goccia e bollicina, ah Ho i brividi, sta iniziando a far caldo Sì, sto sorseggio ogni goccia Adesso è finita, ho bisogno di un secondo round E versane tanta e non ti fermare Finché la mia bibita gassata non finisce Sei ciò che ho sempre sognato Non posso lasciar correre Ti voglio davvero Ho aspettato così a lungo per assaggiare la bibita gassata Quindi, l’attesa è finita, tesoro Vieni a soddisfarmi Non riesco ad averne abbastanza Oh Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare Con ogni goccia che bevo Sei la mia bibita gassata La mia piccola bibita gassata (Sì, sì) Rinfrescami, sei così sexy Versamene un’altra, non mi fermerò (Oh, oh) Sei la mia bibita gassata La mia piccola bibita gassata Ooh, ooh Ooh, ooh Sei la mia bibita gassata Ne berrò ogni goccia Chi canta Soda Pop Soda Pop è una canzone tra le più popolari presenti nella colonna sonora nel film d’animazione K-Pop Demon Hunters rilasciato da Netflix nel 2025. Cantata da Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo e SamUIL Lee, nei panni della boy band immaginaria Saja Boys, costituita in realtà da dei demoni sotto copertura. La canzone è il singolo di debutto della boyband nel film, e cattura subito l’attenzione dei fan delle Huntrix, le tre protagoniste, fungendo da potente strumento per prosciugarne l’energia.