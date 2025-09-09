Kpop Demon Hunters: video, testo e traduzione di Soda Pop

GingerGeneration.it

Soda Pop

scritto da Giovanna Codella
Un ritmo frizzante, un amore dolce come una bibita… ma attenzione: dietro le bollicine si nasconde l’oscurità. Soda Pop non è solo una hit: è l’esca perfetta utilizzata da cinque demoni mascherati da idol. In Kpop Demon Hunters, i misteriosi nemici delle protagoniste, sotto la copertura della band Saja Boys, usano questa canzone per conquistare il pubblico, nascondendo le loro vere intenzioni dietro un sound irresistibile che conquista tutti e imprigiona tante anime nell’oscurità in men che non si dica.

Testo Soda Pop

Hey, hey
Hey, hey
Hey

Don’t want you, need you
Yeah, I need you to fill me up
Masigo masyeo bwado
Seonge chaji ana
Got a feeling that, oh, yeah (Yeah)
You could be everything that
That I need (Need), taste so sweet (Sweet)
Every sip makes me want more, yeah

Lookin like snacks ‘cause you got it like that (Woo)
Take a big bite, want another bite, yeah
Neoui modeun geol nan wonhae, wonhae, wonhae
Neo malgon modu pyeonhae, pyeonhae, pyeonhae
Whеn you’re in my arms, I hold you so tight (So tight)
Can’t let go, no, no, not tonight

Jigeum dangjang nal bwa sigan еopjana
Neon naekkeoya imi algo itjana
‘Cause I need you to need me
I’m empty, you feed me so refreshing
My little soda pop

You’re all I can think of
Every drop I drink up
You’re my soda pop
My little soda pop
Cool me down, you’re so hot
Pour me up, I won’t stop
You’re my soda pop
My little soda pop

My little soda pop

Uh, make me wanna flip the top
Han mogeume you hit the spot
Every little drip and drop, fizz and pop, ah
Soreum doda it’s gettin’ hot
Yes, I’m sippin’ when it’s drippin’ now
It’s done? I need a second round
And pour a lot and don’t you stop
‘Til my soda pop fizzles out

Kkum soge geuryeowatdeon neo
Nan jeoldae nochil su eopseo
Neol wonhae kkok
I waited so long for a taste of soda
So, the wait is over, baby
Come and fill me up
Just can’t get enough
Oh

You’re all I can think of
Every drop I drink up
You’re my soda pop
My little soda pop (Yeah, yeah)
Cool me down, you’re so hot
Pour me up, I won’t stop (Oh, oh)
You’re my soda pop
My little soda pop

Ooh, ooh
Ooh, ooh
You’re my soda pop
Gotta drink every drop

Traduzione

Ehi, ehi
Ehi, ehi
Ehi

Non ti voglio, ho bisogno di te
Sì, ho bisogno che mi soddisfi
Non importa quanto bevo
Non è mai abbastanza
Ho la sensazione che, oh, sì (Sì)
Che potresti essere tutto ciò di cui
Di cui ho bisogno (Bisogno), il sapore così dolce (Dolce)
Ogni sorso me ne fa desiderare di più, sì

Assomigli ad uno snack perché sei così (Woo)
Do un bel morso, voglio un altro morso, sì
Voglio, voglio, voglio tutto di te
Chiunque a parte te, è banale, banale, banale
Quando sei tra le mie braccia, ti stringo così forte (Così forte)
Non posso lasciarti andare, no, no, non stasera

Guardami adesso, non abbiamo tempo
Sei mia, lo sai già
Perché ho bisogno che tu abbia bisogno di me
Sono vuoto, tu mi alimenti, così rinfrescante
La mia piccola bibita gassata

Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare
Con ogni goccia che bevo
Sei la mia bibita gassata
La mia piccola bibita gassata
Rinfrescami, sei così sexy
Versamene un’altra, non mi fermerò
Sei la mia bibita gassata
La mia piccola bibita gassata

La mia piccola bibita gassata

Uh, mi fai venire voglia di tirare la linguetta
Con un sorso, hai colto il segno
Ogni piccola goccia e bollicina, ah
Ho i brividi, sta iniziando a far caldo
Sì, sto sorseggio ogni goccia
Adesso è finita, ho bisogno di un secondo round
E versane tanta e non ti fermare
Finché la mia bibita gassata non finisce

Sei ciò che ho sempre sognato
Non posso lasciar correre
Ti voglio davvero
Ho aspettato così a lungo per assaggiare la bibita gassata
Quindi, l’attesa è finita, tesoro
Vieni a soddisfarmi
Non riesco ad averne abbastanza
Oh

Tu sei tutto ciò a cui riesco a pensare
Con ogni goccia che bevo
Sei la mia bibita gassata
La mia piccola bibita gassata (Sì, sì)
Rinfrescami, sei così sexy
Versamene un’altra, non mi fermerò (Oh, oh)
Sei la mia bibita gassata
La mia piccola bibita gassata

Ooh, ooh
Ooh, ooh
Sei la mia bibita gassata
Ne berrò ogni goccia

Chi canta Soda Pop

Soda Pop è una canzone tra le più popolari presenti nella colonna sonora nel film d’animazione K-Pop Demon Hunters rilasciato da Netflix nel 2025.

Cantata da Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo e SamUIL Lee, nei panni della boy band immaginaria Saja Boys, costituita in realtà da dei demoni sotto copertura. La canzone è il singolo di debutto della boyband nel film, e cattura subito l’attenzione dei fan delle Huntrix, le tre protagoniste, fungendo da potente strumento per prosciugarne l’energia.

