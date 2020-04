Jonas Brothers: la recensione del documentario Happiness Continues

I Jonas Brothers hanno pubblicato il loro nuovo documentario Happiness Continues a JB Concert Film, pubblicato in streaming sul Amazon Prime Video. Un memoire del loro ultimo Happiness Begins Tour che li ha portati in oltre 100 città tra America ed Europa.

In questo documentario, che fa seguito a Chasing Happiness pubblicato nel 2019 Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas ripercorrono alcune delle emozioni e dei momenti più belli del loro ritorno insieme. Parlano, si confrontano e mostrano al mondo quella che è la loro vocazione: stare sul palco e fare musica. Frangenti emozionanti che vi faranno rivivere il concerto se siete stati a una delle tappe e chi porteranno sotto quel palco anche se non eravate presenti.

Il docu-concerto riprende lo stile del loro primo concert film (che potrete guardare su Disney+) e potrebbe essere una bella occasione per riguardarli entrambi. In questa occasione vediamo il tour dal punto di vista dei tre fratelli ormai cresciuti e come l’avere una famiglia oggi sia una cosa fondamentale per loro ma che si sposa perfettamente con la vita da star. Nel documentario c’è anche spazio per alcune esibizioni dal loro secret show di Chicago, avvenuto proprio durante il loro tour.

Tra le immagini dovrebbero esserci anche quelle di Milano che è stata scelta tra altre città (circa 15) per far parte di questo documentario. Avete riconosciuto qualche frame?

Ecco l’elenco dei brani performati dai Jonas Brothers

Rollercoaster

Cool

SOS

Only Human

Fly with Me

Lovebug

Used to Be

Hesitate

Runaway

Hello Beautiful

Can’t Have You

Gotta Find You

Goodnight and Goodbye

Just Friends

BB Good

Shelf

Cake By The Ocean

Jealous

Comeback

When You Look Me In The Eyes

I Believe

Year 3000

Burnin Up

Gotta Find You

Sucker

All’interno del documentario sono inseriti anche i brani Five More Minutes, presentato per la prima volta ai Grammy Awards e X un brano scritto da Nick e che prevede anche una collaborazione con un’artista latinoamericana. Non è da escludere che questi brani possano essere rilasciati a breve come parte della colonna sonora del film.