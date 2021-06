Jonas Brothers: audio, testo e traduzione di Remember This

I Jonas Brothers hanno rilasciato il loro nuovo singolo dal titolo Remember This. Il brano oltre ad anticipare la nuova era dei tre fratelli è stata scelta come colonna sonora del Team USA per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Prossimamente Nick, Kevin e Joe partiranno per un tour in America che avrà inizio ad agosto. Un ritorno alla normalità per la band e i suoi fan che non si esibivano in un proprio concerto dal febbraio 2020 quando andarono in giro per il mondo con il loro Happiness Begins Tour.

Testo

Used to pray for a moment just like this

There’s a fire in your eyes I can’t resist

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

I can taste the forever on your lips

There’s a lifetime living inside that kiss

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

We ain’t getting any younger

To be honest I don’t care

I’m not trying to live forever

I’m just trying to be right here

This I know

Only now it’s all we got

This I know

Just one more dance

Two more drinks

It’ll go by fast

So don’t you blink

Used to pray for a moment just like this

There’s a fire in your eyes I can’t resist

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

I can taste the forever on your lips

There’s a lifetime living inside that kiss

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

Life moves a little faster

Every second I’m with you

Didn’t know what I was after

Until I found it all in you

This I know

If tonight is all we got

Then don’t let go, yeah yeah

Just one more dance

Two more drinks

It’ll go by fast

So don’t you blink

Used to pray for a moment just like this

There’s a fire in your eyes I can’t resist

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

I can taste the forever on your lips

There’s a lifetime living inside that kiss

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

Remember, remember, remember

Wanna remember, remember, remember

Wanna remember, remember, remember

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

Used to pray for a moment just like this

There’s a fire in your eyes I can’t resist

Baby, we’re gonna wanna remember this

You know it’s true

Baby, we’re gonna wanna remember this

(Yeah, yeah oh)

Used to pray for a moment just like this

There’s a fire in your eyes I can’t resist

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this

I can taste the forever on your lips (On your lips, yeah yeah)

There’s a lifetime living inside that kiss

Baby, we’re gonna wanna remember this (Remember this, yeah)

Baby, we’re gonna wanna remember this

Remember, remember, remember

Wanna remember, remember, remember

I wanna remember, remember, remember

Baby, we’re gonna wanna remember this

Baby, we’re gonna wanna remember this, yeah

Traduzione di Jonas Brothers

Pregavo per un momento proprio così

C’è un fuoco nei tuoi occhi non posso resistere

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Posso assaporare il per sempre sulle tue labbra

C’è una vita che vive dentro quel bacio

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Non diventiamo più giovani

Ad essere sincero non mi interessa

Non sto cercando di vivere per sempre

Sto solo cercando di essere proprio qui

Questo lo so

Solo ora è tutto ciò che abbiamo

Questo lo so

Solo un altro ballo

Altri due drink

Passerà in fretta

Quindi non sbattere le palpebre

Pregavo per un momento proprio così

C’è un fuoco nei tuoi occhi non posso resistere

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Posso assaporare il per sempre sulle tue labbra

C’è una vita che vive dentro quel bacio

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

La vita va un po’ più veloce

Ogni secondo sono con te

Non sapevo cosa stavo cercando

Fino a quando non ho trovato tutto in te

Questo lo so

Se stasera è tutto ciò che abbiamo

Allora non lasciarti andare, sì sì

Solo un altro ballo

Altri due drink

Passerà in fretta

Quindi non sbattere le palpebre

Pregavo per un momento proprio così

C’è un fuoco nei tuoi occhi non posso resistere

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Posso assaporare il per sempre sulle tue labbra

C’è una vita che vive dentro quel bacio

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Ricorda, ricorda, ricorda

Voglio ricordare, ricordare, ricordare

Voglio ricordare, ricordare, ricordare

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Pregavo per un momento proprio così

C’è un fuoco nei tuoi occhi non posso resistere

Tesoro, vorremo ricordarlo

Sai che è vero

Tesoro, vorremo ricordarlo

(Sì, sì oh)

Pregavo per un momento proprio così

C’è un fuoco nei tuoi occhi non posso resistere

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo

Posso assaporare il per sempre sulle tue labbra (sulle tue labbra, sì sì)

C’è una vita che vive dentro quel bacio

Piccola, vorremo ricordarlo (ricordalo, sì)

Tesoro, vorremo ricordarlo

Ricorda, ricorda, ricorda

Voglio ricordare, ricordare, ricordare

Voglio ricordare, ricordare, ricordare

Tesoro, vorremo ricordarlo

Tesoro, vorremo ricordarlo, sì

Cosa ne pensate del nuovo brano dei Jonas Brothers, Remember This?