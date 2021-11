I Jonas Brothers protagonisti di un nuovo show su Netflix!

I Jonas Brothers saranno protagonisti di un irriverente show su Netflix! #JonasBrothersFamilyRoast è un comedy special che vedrà protagonisti Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas in una veste a noi inedita.

Si tratta di uno show divertente dove vedremo i nostri tre beniamini, insieme a tantissimi altri ospiti, intrattenersi in spettacoli comici, canzoni, battute, giochi e scherzi. Tra i partecipanti vedremo Pete Davidson, Niall Horan, John Legend, Blake Shelton e tantissimi altri, insieme alle Jonas Sisters Danielle Jonas, Sophie Turner e Priyanka Chopra.

Nel primo mini sketch pubblicato dai canali ufficiali della piattaforma streaming Netflix, vediamo le prime battute fatte da Pete Davidson, che ricorderete per essere l’ex di Ariana Grande. Lo show promette di essere qualcosa di diverso rispetto a quello a cui la band di Leave Me Before You Love Me ci ha abituato, ma ci smettiamo grandi risate e qualcosa di innovativo.

Quando andrà in onda

Come anticipato #JonasBrothersFamilyRoast è uno show prodotto da Netflix e lo show sarà pubblicato sulla piattaforma il 23 novembre. Giusto in tempo per il Thanksgiving in America. Qui possiamo vedere un piccolo stralcio dello sketch con Pete.

Siete curiosi di assistere a questo nuovo speciale con protagonisti i Jonas Brothers?