Jonas Brothers in concerto al Forum di Assago: recensione e scaletta

“Lo devo ammettere, questo è stato senza ombra di dubbio il pubblico migliore di tutto il nostro Happiness Begins Tour!”. Così Joe Jonas dei Jonas Brothers ha voluto ringraziare gli irriducibili fan che lo scorso San Valentino hanno riempito il Forum di Assago. Rischiando di farlo crollare!

Ieri sera i Jonas Brothers (i fratelli Nick, Joe e Kevin, più belli e in forma che mai) hanno scritto una nuova pagina nella storia del palazzetto milanese. Perché di concerti così, davvero, non se ne vedevano da tempo.

La recensione dell’Happiness Begins Tour dei Jonas Brothers al Forum di Assago

Il live si apre con i Jonas che vendono calati dall’alto, a bordo di una piccola piattaforma appesa al soffitto. Si comincia subito con i fuochi artificiali e la spensieratezza di Rollercoaster, uno dei pezzi più leggeri di Happiness Begins.

Ovviamente, per quanto il loro disco sia immediato ed efficace, il delirio vero i Jonas lo scatenano con i loro pezzi storici dei “bei tempi”. Stiamo parlando di hit come S.O.S., Burning Up o ancora la romantica LoveBug. Erano i tempi in cui i Jonas erano adolescenti, erano i tempi di Camp Rock, ed erano i tempi in cui Nick non era ancora palestrato. E, per quelli che se lo ricordano ancora, erano anche i tempi dei famosi purity rings!

Scherzi a parte, il live dei Jonas Brothers è stato sinceramente uno spettacolo “yankee” che di raro capita di vedere in Italia. E ciò vale non solo per la scaletta ma anche per il palco, i colori e le scelte scenografiche. Senza contare che tutti e tre erano in forma vocale strepitosa e che il pubblico, oggettivamente, è stato su un altro livello.

Qui sotto potete recuperare la scaletta completa del concerto di ieri!

Rollercoaster

S.O.S.

Cool

Only Human

Strangers

That’s Just The Way We Roll

Fly With Me

What A Man Gotta Do

Used To Be

Hesitate

Gotta Find You

Jealous

Cake By The Ocean

Comeback

When You Look Me In The Eyes

I Believe

Mandy

Love Bug

Year 3000

Burnin Up

Sucker