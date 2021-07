Jonas Brothers: audio, testo e traduzione di Merci colonna sonora di Space Jam

I Jonas Brothers hanno rilasciato il loro nuovo singolo Mercy, come colonna sonora di Space Jam: A New Legacy sequel del popolare film con Michael Jordan degli anni ’90.

In Space Jam: New Legends il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action “Space Jam: New Legends”, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter.

Dopo aver rilasciato il brano come canzone della Team USA per le Olimpiadi di Tokio dal titolo Remember This, arriva questo nuovo e interessante brano firmato da Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas.

ACQUISTA IL BRANO

Qui per ascoltare il brano ufficiale colonna sonora di Space Jam

Testo dei Jonas Brothers

in aggiornamento

Traduzione

in aggiornamento

Cosa ne pensate del brano dei Jonas Brothers, Mercy?