Jonas Brothers annunciano il concerto a Milano nel 2024: data, info e biglietti

I Jonas Brothers stanno per tornare in Italia! Dopo 4 anni dall’ultimo concerto Nick, Joe e Kevin tornano con un nuovo imperdibile appuntamento, il 28 maggio 2024 al Mediolanum Forum di Milano. La data italiana della band statunitense farà parte del tour mondiale FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. un tour immenso di ben 90 tappe che toccherà 20 paesi in tutto il mondo.

Jonas Brothers – concerto a Milano:

I Jonas Brothers portano il FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. in tutto il mondo, aggiungendo ben 27 spettacoli in Europa, Australia e Nuova Zelanda. La nuova tappa segna la loro prima esibizione in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, Amburgo, Lione, Monaco, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda. La band ha anche rivelato un’estensione colossale del suo tour più ambizioso in Nord America, con 26 nuovi spettacoli, portando il loro più grande tour di sempre a 90 concerti in 20 paesi.

Jonas Brothers – i biglietti:

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 3 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 4 agosto 2023 su Ticketmaster.it, Ticketone.it e vivaticket.com.

Il tour:

Prodotto da Live Nation, FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. prende il via con due serate da tutto esaurito allo Yankee Stadium il 12 e 13 agosto. La band eseguirà ogni sera cinque album pieni di successi del suo intero catalogo in 86 città del mondo, come Parigi, Milano, Londra, Dublino, Sydney, Auckland, New York, Los Angeles, Chicago e molte altre.

Il tour offrirà anche una varietà di pacchetti VIP ed esperienze diverse per i fan, per portare la loro esperienza di concerto a un livello superiore. I pacchetti variano, ma includono biglietti riservati premium, invito alla VIP Lounge pre-show, articoli regalo VIP dei Jonas Brothers appositamente progettati e altro ancora.

Jonas Brothers:

I Jonas Brothers – Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas – sono uno dei gruppi di maggior successo del XXI secolo: hanno venduto oltre 20 milioni di album, hanno ottenuto due nomination ai GRAMMY Award, hanno ottenuto 26 successi nella Billboard Hot100, hanno registrato tre debutti consecutivi al primo posto nella Billboard200 e hanno generato miliardi di streaming. Tra i tanti riconoscimenti, hanno recentemente ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Nel 2019 hanno dato il via al ritorno del decennio con il loro debutto su Republic Records, certificato platino, Happiness Begins. Il brano “Sucker“, che ha fatto storia e ha ottenuto 5 volte il disco di platino, li ha consacrati come “il primo gruppo del 21° secolo a debuttare al numero 1 della Hot 100”,è esploso come il “singolo pop airplay numero 1 più longevo del 2019″e ha ricevuto una nomination ai GRAMMY Award nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”.

Arrivato al primo posto della Billboard 200, Happiness Begins ha fatto registrare la “più grande settimana di vendite del 2019 al momento dell’uscita” e ha ospitato il doppio platino di “Only Human” e il platino di “Cool”. La band ha sostenuto l’album con il tour mondiale “Happiness Begins Tour”, che ha venduto oltre 1,2 milioni di biglietti, e con i documentari Amazon Original Chasing Happiness e Happiness Continues.

Durante questo percorso, i membri si sono contemporaneamente destreggiati in prolifiche carriere soliste che si sono estese alla televisione, al cinema e a iniziative imprenditoriali di successo. Nel 2023, i Jonas Brothers hanno dimostrato ancora una volta di essere una forza costante, intraprendendo una nuova era con l’uscita di The Album, via Republic Records. The Album è stato prodotto da Jon Bellion e contiene i singoli di successo “Waffle House” e “Wings”.

A sostegno del nuovo album e di questa nuova era dei Jonas Brothers, i Jonas Brothers daranno il via al “The Tour” con due spettacoli sold-out all’iconico Yankee Stadium di New York il 12 e 13 agosto. Il “The Tour” comprenderà date negli stadi e nelle arene di tutto il mondo fino al 2024, risultando il più grande e più esteso tour della band fino ad oggi.