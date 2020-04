Disney+: ecco i concerti disponibili sulla piattaforma

La piattaforma Disney+ ci regala tantissimi contenuti tra documentari, film classici, serie tv e prodotti originali. A quasi un mese dal suo rilascio in Italia, avrete già avuto modo di esplorare tutto quello che ha da offrire e, noi di Gingergeneration.it, vogliamo portare alla vostra attenzione alcuni dei contenuti musicali presenti.

Perché tra i tanti programmi ci sono anche alcuni docu-concerti e in un momento in cui stare sotto un palco è vietato, quale modo migliore se non scatenarsi con un po’ di musica?

Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best Of Both Worlds

In questo docu-concerto Miley Cyrus si presenta al pubblico sia nei panni di Hannah Montana che di se stessa. Un doppio concerto e un dietro le quinte con commenti da parte della cantante e dei suoi fan. Un piccolo cameo anche per i Jonas Brothers che in quel periodo aprivano le date del tour della ragazza.

La magia della musica di Coco

Se il film Disney Pixar Coco vi ha fatto piangere, farà altrettanto questo commovente concerto che ripercorre la colonna sonora del lungo metraggio con ambientazioni, danze e costumi ispirati proprio alla storia. Insieme a un’orchestra composta da 60 musicisti potrete ascoltare i brani Remember Me, Un Poco Loco, Proud Corazon e altre canzoni della cultura latinoamericana.

Lo spettacolo dal vivo de La Sirenetta

Una magica avventura in fondo al mar, con un cast d’eccezione e uno spettacolo sfavillante. Il concerto dedicato alla Sirenetta riproduce sul palco le ambientazione del cartone animato. A cantare la classica colonna sonora Amber Riley (Mercedes in Glee), Auli’i Carvalho (La voce di Moana nel film Oceania), Queen Latifah e Josh Stamos.

Jonas Brothers: The Concert Experience

Tre giovanissimi Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas insieme sul palco per rivivere alcuni dei loro brani più celebri oltre ad alcune delle canzoni di Camp Rock. Sul palco insieme a loro anche Demi Lovato.