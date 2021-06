I Jonas Brothers hanno annunciato importanti novità. Non si tratta di un nuovo album ma, bensì, del primo libro della band. Una raccolta di ricordi dalla loro infanzia, alla loro nascita come band, alla fine della stessa e dei complicati rapporti di famiglia, proseguendo per la reunion e tanto altro ancora raccontata dal punto di vista di Nick, Joe e Kevin.

Clicca qui per comprare Blood!

Abbiamo messo così tanto di noi stessi in questo memoir e ci siamo presi del tempo per far si che la storia fosse raccontata nel modo giusto. BLOOD segue i momenti e le esperienze che ci hanno formato, in tutte le direzioni in cui il nostro cuore ci ha portato e come abbiamo trovato il nostro momento per tornare l’uni dagli altri. Questa è la nostra storia raccontata proprio dall’inizio, dalla prospettiva unica di ognuno di noi.