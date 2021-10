Taylor Swift e Jonas Brothers collaborano insieme? La teoria dei fan

Si sa che quando c’è di mezzo Taylor Swift le teorie, il cercare di scoprire nuovi easter eggs sono un must anche solo per far parte degli Swifties. E, ultimamente, l’attenzione dei fan si è spostata su una possibile collaborazione con niente di meno che i Jonas Brothers!

Per quanto assurdo possa sembrare i fan sembrano aver colto degli indizi non da poco, soprattutto in alcuni post di Nick Jonas e Joe Jonas. I rumors su una possibile collaborazione si susseguono ormai da un po’, anche perché tra gli ex piccioncini Tay e Joe l’ascia di guerra è seppellita ormai da un po’.

Tutti gli indizi sulla collaborazione

Il primo è stato Nick che su TikTok si era detto favorevole a una collaborazione dopo aver letto parecchi rumors sull’argomento. Ma le teorie si sono fatte ancora più insistenti dopo un altro video postato da Nick sulla piattaforma. TayTay la mattina aveva annunciato che il suo album Red non sarebbe uscito più il 19 di novembre ma ben una settimana prima, il 12. A quanto pare quel giorno è il Giorno Nazionale della Pizza. Ok, ok. Adesso sarete confusi. Vi starete chiedendo… e quindi? Dove è il nesso? Beh presto spiegato.

Tornando a parlare di Nick proprio dopo l’annuncio di Taylor ha pubblicato un video in cui mangia un trancio di pizza con sottofondo ME! di TayTay. Ma la cosa che ha più fatto drizzare le antenne ai fan è che la stessa cantante di Wildest Dreams ha commentato il video con l’emoji della pizza. Coincidenze? Secondo i fan assolutamente no ma, anzi, si tratta di indizi molto chiari.

Nick però non è l’unico dei Jonas Brothers ad aver alimentato le speranze dei fan. Su Instagram Joe ha di recente postato una foto di New York City con il brano Welcome To New York di Taylor. Per quanto possano sembrare incredibili e fantasiosi non è la prima volta che gli Swifties riescono a decifrare degli indizi anche all’apparenza banali.

Cosa ne pensate di una possibile collaborazione tra i Jonas Brothers e Taylor Swift?