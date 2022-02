In una giornata di news ed immagini terribili, è finalmente arrivata una bella notizia: Jennifer Lawrence è diventata mamma! Il sito di gossip TMZ.com ha confermato che l’attrice ha dato alla luce il suo primo figlio insieme al marito Cooke Maroney. Dalle prime indiscrezioni è stato reso noto che Jen ha partorito nella Contea di Los Angeles nei giorni scori, ma ancora non è stato reso noto ne il sesso, ne la data di nascita del bebè.

Le prime notizie sulla possibile gravidanza di Jennifer Lawrence erano circolate la scorsa estate, dopo che l’attrice era stata paparazzata in compagnia del marito per le vie di New York. La conferma ufficiale, però, è arrivata pochi mesi fa, quando la nostra Katniss Everdeen si era presentata sul red carpet del suo ultimo film Don’t Look Up con un bellissimo pancione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sono sposati ad ottobre 2019. L’attrice Premio Oscar 29enne e il marito gallerista 34enne avevano scelto una location da favola per il loro matrimonio, rigorosamente tra intimi (circa 150 persone). La cerimonia e la cena si sono tenute in una villa d’epoca a Newport, Rhode Island, sontuosamente decorata per l’occasione. Tra gli invitati di J-Law e Cooke c’erano le amiche Adele e Emma Stone, ma anche Sienna Miller, Kris Jenner, Cameron Diaz e Nicole Ritchie.

Ma chi è Cooke Maroney? Il nome del marito di Jen non dirà nulla a tutti coloro che non frequentano il mondo delle gallerie d’arte di New York. L’uomo infatti, che ha 34 anni (cinque in più rispetto a Jennifer), è una figura molto in vista nell’ambito dell’arte della Grande Mela e vanta collaborazioni con nomi importantissimi.