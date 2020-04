Jacopo Ottonello parla di Colori e dell’esperienza ad Amici 19 (VIDEO)

Ginger Generation ha avuto questo pomeriggio la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con Jacopo Ottonello, uno dei più amati concorrenti di Amici 19.





Jacopo Ottonello, classe 1999, è stato senza ombra di dubbio uno dei più amati concorrenti di questa edizione del talent. Umile, gentile, mai sopra le righe, Jacopo Ottonello è diventato un vero e proprio teen idol, guadagnandosi facilmente la stima e l’affetto del pubblico da casa.

Della sua esperienza nella scuola di spettacolo di Canale 5, fra le altre, ricorderemo soprattutto un’uscita di scena davvero molto emozionante. A due sole puntate dalla finale, Jacopo è infatti stato eliminato, facendo commuovere non soltanto noi da casa ma anche la stessa Maria de Filippi.

Alla nostra redazione (collegata da remoto, considerata la situazione) l’artista ha raccontato tantissimo di sé. Con Jacopo abbiamo discusso della sua esperienza ad Amici 19, del suo primo vero disco Colori, del suo rapporto con gli altri allievi e con la sua ragazza. Ma non solo!

Jacopo Ottonello, come ricorderete, ha ricevuto in regalo da parte di Enrico Nigiotti un bellissimo pezzo intitolato Cuore di mare. Nigiotti, fra l’altro, ci aveva raccontato del suo rapporto con Jacopo in occasione della nostra intervista al Festival di Sanremo 2020, che potete recuperare qui.

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista esclusiva a Jacopo Ottonello di Amici 19!

Jacopo Ottonello parla di Colori e dell'esperienza ad Amici 19

Il disco di Jacopo, colori, è disponibile da ormai un paio di settimane su tutte le piattaforme di streaming e negli online store come Amazon. Al suo interno troviamo un totale di 7 canzoni, tutte scritte da Jacopo.

Qui sotto trovate la tracklist completa del disco di Jacopo Ottonello di Amici 19! Vi rricordiamo che cliccando sui titoli di ogni singola canzone potete leggerne il testo con relativa traduzione

1. Cuore di mare

2. Luci e cenere

3. Blue Monday

4. Sabato sera

5. E invece

6. Se parlo di te

7. Disinnescare