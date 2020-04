Elisa annuncia Andrà tutto bene feat. Tommaso Paradiso

La cantante Elisa Toffoli annuncia l’uscita di un nuovo singolo, scritto in piena quarantena, insieme a Tommaso Paradiso.

“Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram. Venerdì sarà vostro. Andrà tutto bene“, scrive la cantante friulana sulle sue pagine social. Il brano è stato dunque realizzato insieme ai fan che hanno fornito i loro preziosi suggerimenti in queste ultime e difficili settimane.

Elisa, come tanti altri artisti italiani e non, è rimasta moralmente vicina al suo pubblico in questa lunga quarantena. Inoltre, ha imparato a fare tesoro delle idee di chi l’ ascolta da sempre con affetto. La cantante ha scelto di collaborare via Internet con Tommaso Paradiso, come si può vedere anche dal video di una diretta (che trovate scorrendo il post sotto) in cui i due artisti si confrontano sulla melodia e sul testo del brano.

Non sappiamo ancora se il pezzo verrà rilasciato solo sulle pagine social oppure sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming e download come Apple Music e Spotify.

Non ci resta che aspettare il 10 aprile, questa è la data di uscita del pezzo, per scoprire la nuova versione di Elisa e di Tommaso Paradiso di Andrà tutto bene, diventata la forma d’incoraggiamento per eccellenza in questo periodo complicato. Il titolo è infatti lo stesso della canzone pubblicata venerdì scorso da Jack Savoretti, anche lui in collaborazione con i suoi fan.

Recentemente, l’ex leader dei TheGiornalisti, come ricorderete, è stato tra gli artisti che hanno partecipato all’evento musicale a scopo benefico di Rai 1. La musica che unisce ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la Protezione Civile italiana.