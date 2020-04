Dragon’s Lair: Netflix produrrà il live action con Ryan Reynolds

A meno che non siate appassionatissimi di videogiochi il nome Dragon’s Lair potrebbe non suggerirvi moltissimo. I fan più incalliti di Stranger Things potrebbero però averne un’idea… Bene Dragon’s Lair sta per diventare un live action prodotto da Netflix con Ryan Reynolds come protagonista.

La news arriva direttamente da The Hollywood Reporter che conferma che l’attore sia in trattative per interpretare il ruolo del protagonista nella prima versione live action tratta da Dragon’s Lair.

Non conoscete il videogioco? Ecco di che cosa si tratta:

Dragon’s Lair è infatti un celebre videogioco degli anni ’80, diventato famoso per essere completamente animato da un maestro dell’animazione – Don Bluth, lo stesso che realizzò Anastasia molti anni dopo. Considerato un cult il videogioco vanta diversi sequel e riedizioni, ma la versione più celebre rimane sicuramente la prima quella del 1983.

Ambientato un mondo medievaleggiante, il videogioco narrava le avventure di un cavaliere Dirk the Daring per salvare la bella principessa Daphne da un drago che la tiene prigioniera all’interno di una sfera.

Insomma, ancora una volta Netflix sceglie di puntare sugli anni ’80 e sul fascino che il mondo arcade continua a suscitare ai nostalgici… e non solo. Il revival ha infatti permesso agli spettatori più giovani di entrare a contatto con un decennio unico, in cui sono le tecnologie che continuiamo a usare tutti i giorni sono diventate di uso comune… ovviamente in una forma diversa!

Dragon’s Lair rappresenta infatti un simbolo per la generazione di quegli anni in cui i film per ragazzi e i videogiochi entravano a far parte della vita quotidiana dei giovanissimi.

Non sappiamo ancora quando inizierà la pre-produzione del film, ma vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi di questo film!