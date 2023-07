It Ends With Us: il film ha finalmente una data d’uscita

Dopo anni di speculazioni e le riprese al momento in stop Colleen Hoover e la produzione di It Ends With Us hanno finalmente annunciato la data d’uscita americana nei cinema del film tratto dal romanzo best seller della Hoover: It Ends With Us debutterà nei cinema il 9 febbraio 2024. Ancora non sappiamo se anche nel paese nostrano verrà confermata questa data oppure se l’uscita del film subirà variazioni.

Approfittato dell’occasione Colleen Hoover, produttrice esecutiva e autrice del romanzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla polemiche dei fan emerse a seguito delle prime immagini dal set della pellicola.

It Ends With Us: Colleen Hoover dice la sua sul film

Colleen Hoover si è finalmente pronunciata sulle polemiche che hanno colpito il film di tratto dal suo romanzo più famoso. Come saprete, anche se al momento in ferme, sono iniziate le riprese dell’adattamento cinematografico del romanzo delle Hoover ed il malcontento è esploso.

In primis i fan della Hoover non hanno apprezzato la scelta degli attori coinvolti soprattuto perchè hanno tutti un età che supera di almeno 10 anni quella dei corrispettivi cartacei, inoltre a suscitare il dissapore sono stati i costumi indossati da Blake Livelli (colei che interpreta Lily), definiti da tanti sciatti e senza tempo.

La Hoover è intervenuta in difesa del suo film, essendo anche produttrice esecutiva. L’autrice ha dichiarato che il cast è pazzesco e l’età è quella consona, se potesse torna indietro e riscrivere il romanzo avrebbe elevato l’età dei suoi personaggi. I costumi in realtà sono senza tempo e questo è voluto perchè nemmeno lei nel testo fa precisi riferimenti al tempo della storia. Inoltre, la Hoover ha ammesso che nelle riprese girate in interno Blake indossa dei costumi stupendi che noi non abbiamo visto. Sarà vero? Noi lo speriamo.