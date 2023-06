It Ends With Us: le riprese sono state interrotte a tempo indeterminato ma non per i motivi che in tanti sostengono

Le riprese di It ends with us sono state interrotte a data da destinarsi ma non per i motivi che in molti credono. Tutti a casa, telecamere spente e riposo per gli attori impegni sul set dell’adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover. Il responsabile dello stop alla produzione è lo sciopero degli sceneggiatori.

Ecco tutto quello che dovete sapere sullo stop alle riprese di It Ends With Us

Le riprese del film di It ends with us sono state interrotte non per le polemiche sollevate dai fan del romanzo in merito al cast ed ai costumi ma per un motivo completamente diverso e che non ci fa sperare nella revisione del film.

Il motivo dello stop alle riprese del film è legato allo sciopero degli sceneggiatori. Purtroppo i film che sono in fase di riprese ma le cui revisioni allo script o consulenze agli secenggiatori non sono terminate non possono proseguire gli shoot. A dare la notizia è lo studio di produzione e Baldoni stesso. Probabilmente hanno girato finché hanno potuto ma ora sono fermi a tempo indeterminato.

La speranza è che una volta tornati sul set qualcosa venga sistemato perchè le prime immagini non hanno convinto nessuno. Dall’altra parte, non vi aspettate di vedere il film a breve. Purtroppo questo slittamento delle riprese causerà a cascata una riorganizzazione generale degli impegni del cast e quindi ulteriore ritardo.

Il cast del film

Lily Bloom ed il dottor Ryle Kincaid, che saranno rispettivamente interpretati da Blake Lively e Justin Baldoni. L’attrice sarà anche produttrice del film, mentre l’attore è la mente dietro il progetto in quanto sta sviluppando l’adattamento dal 2019 e ne sarà anche il regista. Atlas invece avrà il volto di Brandon Sklenar. Jenny Slate sarà Allysa e Hasan Minhaj, invece, Marshall.

Da poco sono stati annunciati i volti dei giovani Atlas e Lily: Alex Neustaedter e Isabela Ferrer.

Potrebbe interessarti anche: