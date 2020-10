Nuvole: Intervista al cast ed al regista del commovente film di Disney+

“La mia aspirazione artistica è di essere sincere e raccontare storie che tocchino il cuore degli essere umani“, così il regista Justin Baldoni ha spiegato cosa lo ha spinto a raccontare la storia vera di Zach Sobiech in Nuvole, su Disney+ dal 16 Ottobre. La genesi del film è nata sette anni fa, quando il regista/attore ha incontrato il protagonista e la sua famiglia per il documentario, My Last Days, nel quale conversava del significato della vita con persone con una malattia terminale.

Justin fece una promessa a Zach, racconterò la tua storia. Così è nato il commovente ed ispirante Nuvole, che regala uno sguardo profondo e toccante sulla dualità della vita. Zach Sobiech, interpretato da Fin Argus, è uno studente diciassettenne che ama divertirsi, dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosarcoma, un raro cancro alle ossa.

Ho partecipato alla conferenza stampa stampa di presentazione di Nuvole con il regista Justin Baldoni ed il cast Fin Argus (Zach Sobiech), Sabrina Carpenter (Sammy), Neve Campbell (Laura Sobiech), Madison Iseman (Amy) e Tom Everett Scott (Rob Sobiech). Gli attori hanno raccontato come si sono avvicinati alla storia e la musica di Zach, come è stato incontrare le persone reali che hanno ispirato i personaggi del film e l’impatto che Nuvole ha avuto sulle loro vite.

Guarda la nostra intervista al cast di Nuvole di Disney+ (attiva i sottotitoli):

Nuvole di Disney+: Intervista al cast e la vera storia di Zach Sobiech e la canzone Clouds

“Mi sento come se ci fosse per me una distinzione tra il prima di Nuvole e poi Nuvole, AN/DN” ha confessato Sabrina Carpenter, che interpreta la migliore amica e partner musicale di Zach, “Ma in fondo è una storia che ha avuto un impatto su di me. Ti rimane dentro per tanto tempo. Quell oche mi sono portata a casa è stata la gratitudine e di averla per ogni aspetto della mia vita“.

Anche Fin Argus, che interpreta il protagonista, ha confessato: La frase di Zach, “Non devi scoprire che stai per morire, per iniziare a vivere” questo è qualcosa che interiorizzato. Aver passato tre mesi nella mente di Zach e cercando di capire cosa stava provando, mi ha aiutato ad avere una prospettiva positive sulla Perdita ed il lutto, che è diventato uno strumento importante per me, come persona“.

Madison Iseman ha parlato del primo incontro con la vera Amy, la ragazza di Zach, che ha conosciuto durante un viaggio in Minnesota: “Amy ha dato a me e Fin un passaggio all’hotel. Ed è stato bello perché ho potuto fare domande che non avevo potuto fare davanti agli altri e davvero conoscere la loro relazione e tutto quello che hanno dovuto affrontare come coppia e quanto si amassero. Amy è la donna più gentile e forte al mondo. E’ fantastica in ogni modo, sono fortunate ad averla interpretata e chiamarla amica“.

I veterani Neve Campell e Tom Everett Scott, invece, interpretano i genitori di Zach, Laura e Rob Sobiech, ed entrambi sono rimasti molto colpiti da loro: “Ho letto il libro di Laura prima di incontrarla e l’ho finito proprio la sera prima di conoscerla” ha raccontato l’attrice, “E’ una donna incredibile, coraggiosa e forte. Il suo libro mi ha travolto, la sua prospettiva, la sua forza lungo il viaggio che hanno percorso“.

“Volevo che lo interpretasse The Rock” ha confessato ridendo Tom, “Ho detto: “Bene, io sono l’opposto di the Rock, ma farò del mio meglio. Quando incontri queste persone, capisci quando sono amorevole e calorose. Rob è stato al mio fianco, sin da quando l’ho incontrato” e ha aggiunto: “Ho pensato: “E’ il mio eroe”, quest’uomo è il mio eroe“.