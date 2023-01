Blanco: video e testo della nuova canzone l’Isola delle Rose

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, qualche giorno fa ha annunciato l’arrivo del nuovo brano, su Instagram, con un breve video teaser in cui, perfettamente nel suo stile, appariva in mezzo alla natura.

Il pezzo L’isola delle rose, rilasciato oggi, è il suo primo inedito dopo Nostalgia, pubblicato lo scorso giugno, e arriva dopo il grande successo del suo album d’esordio Blu Celeste del 2021 e la vittoria al Festival di Sanremo 2022, insieme a Mahmood con Brividi.

Ecco il video ufficiale della nuova canzone

Il testo di L’Isola delle rose di Blanco

E sono il solito bastardo

e scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo f***uto disagio

Anche se piano piano mi corrode

mischio i tuoi sorrisi con le droghe

e non ci sono mai stato

sono cambiato

da quando s***avamo forte nello scantinato

da quando rubavo gli anelli e te li regalavo

da quando ti spogliavi nuda e ti fotografavo

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore

è l’eco del mio dolore

Ma se, mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è passato

Ma volevo fossi mia

Mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se

fossi stata tu a aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

Volevo fossi mia

Mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se

fossi stata tu a aver scelto me

solo per portati una notte insieme a me

sull’Isola Delle Rose

Sull’Isola Delle Rose

sull’Isola Delle Rose

Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

Cerco di capire se la tua bugia è una verità

oh oh

tutto in fiamme

oh oh

ricordi in fiamme

oh no

I tuoi occhi in fiamme

oh no

come fossi in fiamme

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore

è l’eco del mio dolore

Ma se, mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è passato

Ma volevo fossi mia

Mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se

fossi stata tu a aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

Volevo fossi mia

Mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se

fossi stata tu a aver scelto me

solo per portati una notte insieme a me

sull’Isola Delle Rose

Sull’Isola Delle Rose

sull’Isola Delle Rose

Volevo fossi mia, non una fantasia

Volevo fossi mia, non una fantasia